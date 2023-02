Slzy, bolesť a zúfalstvo: Politici sa vyjadrujú k ročnému konfliktu na Ukrajine, bez jej víťazstva to nepôjde

BRATISLAVA - Zúfalstvo, krik, neuveriteľná úzkosť, akú už viacerí roky nezažili a mnohí si zháňali letenky preč, aby unikli pred nebezpečenstvom. Presne takto to vyzeralo na východnej hranici NATO, keď presne pred rokom vypukla na území Ukrajiny vojna nevídaných rozmerov. Politici k tomuto smutnému výročiu a už rok trvajúcemu konfliktu tiež mali čo povedať.

Okamžitá, rezolútna a jednotná reakcia západného sveta bola dôležitá, tvrdí Heger

Ako prvý sa k už rok travajúcim nepríjemným udalostiam vyjadril aj poverený premiér Eduard Heger (OĽaNO), ktorý vyzdvihol hlavne jednotnú reakciu Západu pri Ukrajine a samotné hrdinstvo a odvahu tamojších bojujúcich obyvateľov. "Viedlo to k zvráteniu ruského postupu na Ukrajine," povedal Heger. To však nestačí a podľa predsedu vlády je potrebná a bola potrebná aj ďalšia vojenská pomoc zo strany susedov.

Žiadna výhovorka Kremľa nemôže ospravedlniť toto utrpenie, tvrdí prezidentka

Aj Zuzana Čaputová sa rozhodla po roku invázie prehovoriť na sociálnej sieti. "Svojím rozsahom a charakterom sa táto agresia úplne vymyká z úrovne európskej civilizácie 21. storočia. Žiadna zámienka, žiadna výhovorka Kremľa, nemôže ospravedlniť utrpenie, ktoré Ukrajincom svojou agresiou spôsobili. Masové hroby, mučenie či odvlečení ľudia sú každodennou realitou častí Ukrajiny, kde vstúpili ruskí vojaci," píše hlava štátu. "Žijeme neľahké časy, zažívame krízy, o ktorých sme si mysleli, že už patria do minulosti. Som presvedčená, že ich zvládneme, ak aj naďalej zachováme pokoj a rozvahu, budeme sa riadiť pravdou a nepodľahneme strachu, lži a manipuláciám," dodáva.

Aj deň vojny je mimoriadne tragický, nie to ešte rok, reaguje Remišová

Aj jeden deň vojny je priveľa a je tragické, že vraždenie trvá už rok a stále nie je zastavené. Predsedníčka strany Za ľudí a dočasne poverená ministerka investícií Veronika Remišová to uviedla k prvému výročiu ruskej invázie na Ukrajine. Ako pripomenula, útok Ruska spôsobil nešťastie miliónov ľudí, ktorí prišli o domovy, svojich blízkych a život. Rok bojov podľa nej ukázal množstvo zla, ktoré sa maskuje lžami a šíri sa aj na Slovensku.

"Je mimoriadne kľúčové, že plány Ruska ako agresora neboli naplnené a Ukrajina úspešne bráni svoju slobodu, suverenitu a územnú celistvosť. Odhodlanie obyvateľov aj politického vedenia krajiny je inšpiráciou pre celé demokratické svetové spoločenstvo, ktoré vrátane Slovenska ostro odsúdilo barbarskú agresiu Ruska a už rok poskytuje Ukrajine adresnú finančnú, humanitárnu a vojenskú pomoc," skonštatovala Remišová.

Dnes je to vecou Ukrajiny, zajtra sa to môže týkať ďalších, tvrdí minister Káčer

"Ruská agresia proti Ukrajine porušuje normy, na ktorých stojí povojnové usporiadanie sveta, je to s prehľadom najväčšia hrozba pre globálny mier. Ak sa svet Rusku nepostaví, ukáže tak ostatným, že agresia, spochybňovanie práva na sebaurčenie krajín či menenie hraníc silou je prirodzené právo väčšieho a silnejšieho. Dnes sa to týka Ukrajiny, no zajtra môže byť obeťou iná krajina," povedal rok po začiatku konfliktu minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.

Korčok zopakoval fakty, ktoré treba stále pripomínať

Bývalý minister zahraničných vecí pri príležitosti výročia vojny na Ukrajine prízvukuje hlavne dôležité fakty o tomto konflikte, ktoré treba opakovať. "Je nevyprovokovaný útok na suverénnu krajinu. Neexistoval naň žiadny legitímny dôvod. Tie, ktoré uvádza Rusko, sú účelovou manipuláciou zakrývajúcou snahu Ruska odňať Ukrajine právo na samostatnú existenciu. O údajnej genocíde proti Rusom na Donbase začala Moskva prvýkrát hovoriť až potom, keď napadla Ukrajinu, a teda sa treba pýtať, prečo predstavitelia Ruska nikdy na medzinárodných fórach od 2014 na túto údajnú genocídu neupozornili, pričom priamo na Dinbase pôsobila misia OBSE Rusko je vraj ohrozené dekadentnosťami Západu, takže jeho svätou misiou je postaviť sa voči tomu. Rusko tak rieši svoju kultúrno-civilizačnú fóbiu masovými hrobmi na Ukrajine," tvrdí Korčok.

"Toto je podľa mňa podstata dnešného nášho postoja, že nesmieme akceptovať prekročenie červenej línie zo strany Ruska, a treba ho za každú cenu za túto líniu vrátiť. Je to pre celý Západ šanca na reparát, a preto nemá trvalá podpora Ukrajiny žiadnu alternatívu. Inak si koledujeme o podobné precitnutie, ako sme zažili ráno presne pred rokom," varuje bývalý minister.

Krajniak pripomína aj konkrétnych ľudí

Minister práce pri výročí spomína aj na konkrétnych ľudí na Ukrajine. "Presne pred rokom ruské vojská prekročili hranice susedného štátu a začali tam zabíjať. Pri tomto výročí viacerí spomenú tragédie a násilie, ktoré sa tým odštartovalo. Chcel by som ale upozorniť aj na druhú stranu - na niektorých z mnohých hrdinov, čo bránia svoju vlasť. Napríklad na bojovníčku s volacím znakom Відьми, ktorá velí a bojuje dlhé týždne v Bachmute. Napriek obrovskej presile sa aj vďaka jej veleniu a obrane nepodarilo Rusom toto mesto okupovať," spomína Krajniak. "Sú to hrdinovia, ktorí ešte pred rokom ani sami nevedeli, že sa čoskoro hrdinami stanú. Okolnosti sa s nimi nemaznali, ale oni dokázali pri obrane svojej domoviny dostať zo seba to najlepšie. Героям слава!" dodal.

Hirman si spomína na osudné ráno

Na veľmi skoré ráno 24. februára 2022 nikdy nezabudne ani minister hospodárstva Karel Hirman. "Presne o štvrtej hodine ráno som sa nekľudný zobudil. Hneď som pozrel na správy v mobile. Okamžite sa tam objavila bleskovka o začatí ruského útoku proti Ukrajine. Bolo mi jasné, že sme sa ocitli asi v najväčšej kríze od skončenia 2. svetovej vojny. V Európe určite. Útok ma neprekvapil. Počas pôsobenia v Kyjeve, ako člen medzinárodného poradcovského tímu vlády premiéra Volodymyra Hrojsmana, v rokoch 2016 až 2019, som vnímal, že Ukrajinci sa na túto možnosť seriózne pripravovali," píše Hirman.

Mier bude len po víťazstve Ukrajiny, tvrdí SaS a Sulík

SaS tvrdí, že bude naďalej plne podporovať Ukrajinu v jej snahe zastaviť neprijateľnú ruskú agresiu. "K mieru v regióne povedie iba víťazstvo Ukrajiny. Deklarovala to strana Sloboda a Solidarita (SaS) v súvislosti s prvým výročím Putinovej invázie na Ukrajinu," píše strana.

"Bola to SaS a jej nominanti, ktorí zohrali v prvých dňoch agresie významnú úlohu. Či už na ministerstve zahraničných vecí, alebo na ministerstve hospodárstva. Na Ministerstve hospodárstva sme pracovali na tom, aby sa na Ukrajinu čo najskôr dostala potrebná pomoc. Procesovali sme dodávky paliva, potravín, humanitárneho materiálu, ale cez ruky nám prešiel aj vývoz nábojov, či systému S300, ktorý dnes chráni životy civilného obyvateľstva pred ruskými vzdušnými útokmi," tvrdí líder strany Richard Sulík s tým, že členovia strany, nominanti a poslanci od prvého dňa pomáhali osobne nielen na hraniciach, ale všetkými možnými spôsobmi. "Víťazstvo Ukrajiny a následný mier je v najvyššom záujme Slovenskej republiky," dodal Sulík.