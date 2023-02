Prezidentka Zuzana Čaputová odobrila nové zákony: Čo jej podpis ešte stále nezískalo?

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala nový zákon o ochrane ovzdušia, ktorý predtým vrátila do parlamentu. Poslanci Národnej rady (NR) SR ho po opätovnom prerokovaní minulý týždeň prijali aj s pripomienkou hlavy štátu.

Legislatíva sleduje tri hlavné ciele, a to znižovanie celkového množstva emisií vypúšťaných do ovzdušia, zvyšovanie kvality ovzdušia aj obmedzenie množstva emisií priamo na zdroji. Zákon stanovuje prípustnú mieru znečistenia ovzdušia v krajine, vymedzuje pôsobnosť orgánov ochrany ovzdušia, určuje povinnosti a zákazy pre fyzické a právnické osoby a koriguje monitoring a hodnotenie kvality ovzdušia.

Zohľadňuje aj lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. Obce by mohli podľa zákona zakázať vybrané osobitné činnosti na svojom území. Získať majú aj právomoc vytvárať nízkoemisné zóny s možnosťou obmedziť cestnú dopravu.

Prvá právna úprava, ktorá upravuje reguláciu zápachu

Nová legislatíva je podľa slov ministerstva životného prostredia vôbec prvou právnou úpravou, ktorá upravuje reguláciu zápachu. Obciam má prisúdiť právomoc regulovať zápach verejne záväzným nariadením. Zavádza sa aj možnosť kontroly individuálneho spaľovania zo strany Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP). Zákon má priniesť posilnenie prevencie a kontroly zo strany inšpekcie vrátane širokých právomocí. Envirorezort preto plánuje výrazné personálne aj materiálno-technické posilnenie kapacít inšpekcie aj okresných úradov.

Zákon prináša aj vysoké pokuty pre znečisťovateľov, obmedzenie nelegálnych dovozov odpadu zo zahraničia na účely jeho spaľovania či zníženie obsahu prachových častíc PM2,5 v ovzduší, najmä v oblastiach dopravy, priemyslu a vykurovania rodinných domov.

Dôslednejšia kontrola znečisťovania ovzdušia

Legislatíva obsahuje aj ustanovenia na zvýšenie výrobných štandardov pre priemyselné prevádzky. Vďaka novým ustanoveniam sa má umožniť okamžite zakročiť pri zhoršenej smogovej situácii. Určené budú aj požiadavky na kvalitu palív a výrobkov na spaľovanie. Zákon tiež nastoľuje dôslednejšiu kontrolu znečisťovania ovzdušia a ukladanie sankcií. Umožňuje lokálny prístup k riadeniu kvality ovzdušia. K zvýšeniu ochrany ovzdušia má prispieť aj zákaz spaľovania druhotných tuhých palív od roku 2026.

Prezidentka odobrila rozšírenie okruhu daňových výdavkov o súkromné škôlky

Okruh uznateľných daňových výdavkov sa rozšíri o výdavky na prevádzku vlastných materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov, ktorú v utorok podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom Martin Strižinec. Návrh podali poslanci za SaS. Odôvodňovali ho snahou motivovať súkromný sektor na vytváranie podnikových materských škôl a jaslí z vlastných zdrojov.

"V súčasnosti, keď podnikom chýbajú pracovné sily, je ťažké začleniť matky malých detí do pracovného procesu, pretože tieto matky majú problém umiestniť svoje deti do materských škôl a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa," skonštatovali poslanci v dôvodovej správe k návrhu.

Štát podľa poslancov nemá k dispozícii veľa rýchlo realizovateľných možností riešenia. Zamestnávatelia by podľa nich mohli byť štátom motivovaní zo súkromných zdrojov vytvárať podnikové materské školy a jasle, ak by na to boli daňové nástroje. Nová legislatíva má byť účinná od 15. marca 2023

Prezidentka nepodpísala opätovne schválený zákon o EIA

Prezidentka Zuzana Čaputová nepodpísala novelu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Ide o zákon, ktorý už skôr vetovala a parlament ho následne v piatok (17. 2.) opätovne schválil. Hlava štátu žiadala, aby parlament pri opätovnom prerokovaní zákon neprijal ako celok.

Zákon má zrýchliť niektoré povoľovacie procesy

Poslanci pri rokovaní prijali pozmeňujúci návrh, ktorým sa posunula účinnosť legislatívy na 1. apríla. Zákon má zrýchliť niektoré povoľovacie procesy. Obmedziť sa má vyjadrovanie verejnosti ku kolaudácii objektu, ak pri výstavbe nedošlo k zmenám. Rovnako nebude možné vznášať znovu tie isté pripomienky v rôznych fázach povoľovania, orgány ich budú môcť odmietnuť. Skracujú sa aj niektoré lehoty na vyjadrenie úradov, rušia sa niektoré možnosti na prerušenie konania. Stanovujú sa presné lehoty, dokedy majú orgány pripomienky vyriešiť. Úprava rieši aj postup v prípade, ak sa investor nedohodne so znalcom, ktorý vypracuje odborný posudok.

Hlava štátu ešte pri vrátení zákona parlamentu upozornila, že obsahuje viacero ustanovení, ktoré vykazujú znaky nesúladu s ústavnými a medzinárodnoprávnymi požiadavkami i s požiadavkami vyplývajúcimi z práva Európskej únie. Podotkla, že akákoľvek právna úprava obmedzujúca zaručené práva a slobody musí byť predmetom riadneho legislatívneho procesu. V odôvodnení svojho veta konštatovala, že po prijatí pozmeňujúceho návrhu, ktorý prišiel krátko pred hlasovaním, sa zmenil celý obsah pôvodného poslaneckého návrhu zákona.