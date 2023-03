Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zjednodušiť zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do registrov

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zjednodušiť zápis údajov o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra a do registra mimovládnych organizácií. Zrušiť by sa mohla povinnosť zadávať údaje o doklade totožnosti v prípade slovenských občanov. Vyplýva to z novely zákona o obchodnom registri, ktorú možno v súčasnosti pripomienkovať.