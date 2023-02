Poslancov čaká mimoriadna schôdza: Témou bude termín predčasných volieb či stíhačky MiG-29

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR sa majú opäť zísť na mimoriadnom rokovaní k téme skoršieho termínu predčasných parlamentných volieb a poskytnutí stíhačiek MiG-29 Ukrajine. Mimoriadnu schôdzu zvolal predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) na pondelok 27. februára. Schôdzu inicioval Smer-SD, pod návrh sa podpísali aj nezaradení poslanci okolo Tomáša Tarabu. Už minulý týždeň mal o témach rokovať parlament, no nebol uznášaniaschopný.

Smer-SD žiada, aby parlament rozhodol o skrátení volebného obdobia tak, aby sa predčasné voľby konali 24. júna a nie na konci septembra. Argumentuje, že vláda s obmedzenými kompetenciami nie je oprávnená, a tým ani schopná plniť základné úlohy a zabezpečovať riadny chod ústavných orgánov. Navyše, podľa poslancov svojimi krokmi naznačuje, že nechce rešpektovať obmedzenia dané Ústavou SR.

Nesúhlas s odovzdaním stíhačiek

Zároveň chce Smer-SD presadiť uznesenie, ktorým má parlament vysloviť nesúhlas s odovzdaním bojových lietadiel MiG-29 Ukrajine. Poslanci tvrdia, že na Slovensku bola vláde vyslovená nedôvera a nemá pôsobnosť rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, medzi ktoré patrí poskytnutie stíhačiek. Odovzdanie stíhačiek je podľa nich v rozpore s Ústavou SR.

Predseda Smeru-SD Robert Fico odmieta, že by mimoriadna schôdza nemala zmysel, ak o tom nechce SaS diskutovať, ako to hovorí líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Vidí v tom zmysel, pretože treba podľa neho urobiť všetko pre to, aby boli voľby skôr ako 30. septembra. Fico na utorkovej tlačovej konferencii zopakoval, že vláda má záujem na "pozatváraní opozičných predstaviteľov".

Apel na prezidentku

Apeloval na prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby vymenovala úradnícku vládu. Dodal, že Smer-SD je pripravený zahlasovať za dôveru úradníckej vláde za predpokladu, že budú voľby do konca júna. Je pripravený sadnúť si u prezidentky za okrúhly stôl spolu s predsedami ostatných strán.