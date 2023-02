Súdna rada nemá právomoc rozhodovať o zákonnosti postupu sudcov voči NAKA

BRATISLAVA - Súdna rada SR nemá žiadnu právomoc rozhodovať o tom, či postupy sudcov voči vyšetrovateľom NAKA boli v súlade so zákonom. Uviedol to predseda Súdnej rady SR Ján Mazák, ktorý bol proti prijatiu uznesenia o zákonnosti postupu sudcov a predsedu Okresného súdu (OS) Bratislava III Romana Fitta nevydať príslušníkom NAKA vyšetrovací spis s utajovanou prílohou.

Poukázal tiež na to, že Fitt napadol vlaňajšie rozhodnutie ministerky spravodlivosti o jeho odvolaní z funkcie predsedu okresného súdu správnou žalobou. "O tejto žalobe koná a rozhoduje správny súd (Krajský súd v Bratislave) a iba tento súd, prípadne Najvyšší správny súd SR, sú oprávnené na závery o tom, či odvolanie predsedu okresného súdu z jeho funkcie bolo alebo nebolo v súlade so zákonom. O tejto žalobe nebolo doposiaľ rozhodnuté," uviedol Mazák v odlišnom stanovisku k prijatému uzneseniu.

Súdna rada neprípustne anticipovala výsledok konania

Súdna rada podľa jeho slov svojím uznesením neprípustne anticipovala výsledok konania v správnom súdnictve, keď uzavrela, že postup odvolaného predsedu okresného súdu bol v súlade so zákonom. "Z takého záveru Súdnej rady priamo vyplýva, že odvolanie predsedu okresného súdu z jeho funkcie pre jeho postup voči vyšetrovateľom NAKA by nemalo byť v súlade so zákonom," podotkol. Zároveň má pochybnosti o tom, či Súdna rada neprekročila svoje kompetencie aj v prvej časti uznesenia, keďže medzi jej právomoci nepatrí výklad zákonov. "Navyše, ani samotný výklad nepovažujem z vecného hľadiska za správny," dodal.

Súdna rada SR sa na utorkovom (14. 2.) zasadnutí uzniesla, že vlaňajší postup sudcov a vtedajšieho predsedu OS Bratislava III Fitta odmietnuť vydanie vyšetrovacieho spisu s utajovanou prílohou príslušníkom Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) bol v súlade so zákonom. Príslušníci NAKA sa mali 25. apríla 2022 na OS Bratislava III dožadovať spisu exšéfa Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovíta M. a exnámestníka riaditeľa Slovenskej informačnej služby Borisa B. Tiež jeho utajovaných príloh. Vtedajšia šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) odvolala vlani v júni Fitta z pozície šéfa tohto súdu. Dôvodom bolo podľa jej slov manažérske zlyhanie a nie skutočnosť, či mal súd príslušníkom NAKA spis odovzdať.