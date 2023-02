Toto všetko spôsobilo referendum, tvrdí Pellegrini: Keby nebolo toho, Hegerova vláda sa mohla držať pri moci

BRATISLAVA – Sľubom bývalých koaličných strán o tom, že schvália predčasné voľby, sa nedalo veriť a nebyť toho, že k referendu prišlo takmer 1,3 milióna ľudí, by sa možno vláda Eduarda Hegera (OĽANO) držala moci až do marca 2024. Povedal to predseda mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini.

Pripomenul, že pred konaním referenda síce padli určité politické prísľuby, ale reálne sa hlasovalo až po ňom. "Koaličné strany oznámili iba to, že hlasovať o zmene ústavy budú až po referende. A pri tom, ako poznáme fungovanie torza tejto vládnej koalície, im nemôžeme veriť ani nos medzi očami," tvrdí Pellegrini.

VIDEO Pellegrini je prekvapený z toho, že vládna koalícia si nevie ani schváliť program, ktorý sama navrhovala

Vláda funguje v obmedzenom režime pod kontrolou prezidentky

Aj keď poslanci bývalej vládnej koalície napokon skrátenie volebného obdobia podporili, otázkou podľa neho ostáva, prečo až v septembrovom termíne. Vláda funguje v obmedzenom režime pod kontrolou prezidentky a v Národnej rade (NR) SR podľa neho nie je stabilná väčšina. "Parlament nie je pod kontrolou, a preto sa po páde vlády a strate väčšiny snažia politici v normálnych krajinách dosiahnuť predčasné voľby čo najskôr," povedal Pellegrini, podľa ktorého hrozí prijímanie nekvalitnej legislatívy z predvolebných dôvodov.

SaS vôbec nemusela akceptovať požiadavku OĽANO na jesenný volebný termín

Líder Hlasu-SD tvrdí, že SaS vôbec nemusela akceptovať požiadavku OĽANO na jesenný volebný termín. "Pri hlasovaní o mojom pozmeňujúcom návrhu, aby boli voľby 24. júna, bolo spolu so Sme rodina k dispozícii 75 hlasov. Stačilo 15 poslancov SaS a mali by sme voľby 24. júna. SaS sa rozhodla, že tu treba byť do 30. septembra," uviedol Pellegrini.

VIDEO Hlas-SD kritizuje dohodu bývalej koalície: Predčasné voľby by mali byť skôr, na odklad nie je dôvod

Nesúhlasí tiež s tým, že sa do ústavy nedostala možnosť skrátiť volebné obdobie referendom. "Tak ako majú ľudia právo nám moc dať, som presvedčený, že musia mať právo nám moc aj odobrať. Ak Hlas bude súčasťou vlády a ja budem pri tom, tak navrhneme zmenu ústavy tak, aby v nej bola aj možnosť referenda," vyhlásil Pellegrini. Súčasťou novely ústavy bolo aj ústavné zakotvenie aktuálneho volebného systému, podľa Pellegriniho je však Hlas-SD napriek tomu otvorený aj diskusii o jeho zmenách. Cieľom by podľa neho malo byť lepšie zastúpenie regiónov v parlamente.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Hlas-SD zrejme pôjde do volieb samostatne

Hlas-SD podľa neho zrejme pôjde do volieb samostatne, nevylučuje však absorbovanie nejakej menšej strany a avizuje vstup do politiky nových osobností. "Mojou víziou je viesť slušnú kampaň. Aj keď my určite budeme čeliť ťažkým a vulgárnym útokom a bude veľa špiny, ale my si budeme držať úroveň politiky slušnú, pragmatickú a budeme hovoriť o budúcnosti tejto krajiny," doplnil Pellegrini.