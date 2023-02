Lengvarský vie o situácii s výpoveďami zdravotníkov UNB: Ovplyvní to otvorenie Nemocnice Bory?

"Situáciu však, samozrejme, sledujeme," uistil minister pred stredajším rokovaním vlády. "S pánom riaditeľom UNB Alexandrom Mayerom som v intenzívnom kontakte, mám informácie aj o tom, že vyše polovice zdravotníkov nevyužilo stabilizačný príspevok. Zatiaľ však nemám indikované, že by malo prísť k hromadným odchodom," uviedol minister. Je si vedomý toho, že situáciu ovplyvňuje chystané otvorenie Nemocnice Bory. "Ešte však nevieme, v akom režime to bude, nie je podaná žiadosť o zazmluvnenie," upozornil Lengvarský.

UNB zaznamenala v poslednom období vyšší počet výpovedí

Ak by hrozil výrazný výpadok personálu UNB, minister je pripravený situáciu riešiť. "Verím tomu, že dospejeme k výsledku, aby nebola ohrozená zdravotná starostlivosť," povedal. Univerzitná nemocnica Bratislava (UNB) zaznamenala v poslednom období vyšší počet výpovedí. Ide najmä o vedúcich pracovníkov, skúsených lekárov a skúsené sestry. Uviedol to riaditeľ nemocnice Alexander Mayer v reakcii na otázku, či UNB eviduje výpovede v súvislosti so spúšťaním novej bratislavskej Nemocnice Bory. Zdôraznil, že nemocnica nových zamestnancov aj prijíma. Nemocnica Bory potvrdila, že s blížiacim sa termínom otvorenia eviduje vyšší záujem o prácu v nej, nemá však ísť len o zamestnancov UNB.