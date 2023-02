KDH vyzýva Lengvarského, aby riešil zdravotnú starostlivosť v Bratislave

"Prvým znakom je masívny odchod zdravotníkov z Univerzitnej nemocnice Bratislava (UNB) a tiež fakt, že stabilizačný príspevok 5000 eur využilo v UNB len 54 percent zdravotníkov," skonštatoval Peter Stachura z KDH. Hnutie upozornilo, že pri zákonnej výpovednej lehote dva mesiace hrozí odchod celého oddelenia alebo ťažko nahraditeľných odborníkov. "Napriek tomu sa ministerstvo zdravotníctva a vláda iba nečinne prizerá," skonštatoval Stachura.

V tejto súvislosti skritizoval tiež meškanie pri projekte novej nemocnice na bratislavských Rázsochách. Riešením by podľa neho mohlo byť zavedenie zvyšujúcej sa výpovednej lehoty zamestnancov podľa odpracovaných rokov tak, aby kľúčoví zamestnanci nemohli rozviazať pracovný pomer naraz. "Zároveň je nevyhnutné zvážiť výšku stabilizačných príspevkov pre kľúčových pracovníkov a predovšetkým urobiť všetko preto, aby Bratislava mala v dohľadnej dobe komplexnú koncovú nemocnicu," dodal. UNB zaznamenala v poslednom období vyšší počet výpovedí. Uviedol to jej riaditeľ Alexander Mayer v reakcii na otázku, či UNB eviduje výpovede v súvislosti so spúšťaním novej bratislavskej Nemocnice Bory.

Zdôraznil, že nemocnica nových zamestnancov aj prijíma. Nemocnica Bory potvrdila, že s blížiacim sa termínom otvorenia eviduje vyšší záujem o prácu v nej, nemá však ísť len o zamestnancov UNB. Lengvarský vyhlásil, že je o situácii s výpoveďami zdravotníkov v UNB informovaný, zatiaľ však nemá indície o hromadnom odchode. Zdôraznil, že situáciu sleduje.