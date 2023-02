NAŽIVO Budaj vysvetľuje spoluprácu s ŠtB: Chcel ich vraj oklamať, odmieta, že by im niekedy donášal

BRATISLAVA - Musí vysvetľovať spoluprácu s eštebákmi. Dočasne poverený minister životného prostredia Ján Budaj čelí v tieto dni kauze týkajúcej sa jeho spolupráce s ŠtB. Vo vlastnoručne podpísanom dokumente sa zaviazal aj ak tomu, že bude donášať. Opozícia za to voči nemu vzniesla vlnu kritiky, vysvetlenie chcel však počuť aj šéf OĽaNO Igor Matovič.

Ján Budaj aj dnes trvá na tom, že eštebákom nikdy nedonášal, hoci v rokoch v rokoch 1979 až 1981 bol evidovaný ako agent ŠtB pod krycím menom Domovník. "Sľúbil som eštebákom spoluprácu, aby som ich oklamal," uviedol. Ruku do ohňa za to, že ide o materiál, ktorý v minulosti aj podpísal, dať nechce, ale ani to nevylúčil.

K upísaniu sa ŠtB ho viedlo vraj poznanie jeho reálnej životnej situácie. Budaj chcel vycestovať, no nechceli mu dať pas. Vyvsetlil, že chcel ujsť do zahraničia a táto cesta bola pre neho lepším riešením, ako utiecť cez hranice a niekoho tam zastreliť.

Z ministerského postu sa odísť nechystá.

Budaj sa zaviazal aj k donášaniu

Celá kauza odštartovala, keď český historik našiel pri príprave dokumentárneho seriálu RTVS dokument, v ktorom Ján Budaj podpísal spoluprácu s komunistickou tajnou službou ŠtB. Zaviazať sa mal aj k tomu, že im bude donášať. „Podpísaný Ján Budaj prehlasujem, že o veciach, ktoré sa mi stanú známe v súvislosti s protištátnou činnosťou Tomáša Petřivého a Gabriela Levického zachovám prísnu mlčanlivosť,“ cituje denník SME z ručne písanej správy s Budajovým podpisom z 23. júna 1979. „Skutočnosti, o ktorých sa dozviem v súvislosti s protispoločenskou činnosťou uvedených osôb, oznámim orgánom štátnej bezpečnosti, a to písomne alebo ústne.“

Dokument našiel historik Prokop Tomek v archíve v Olomouci pri príprave 20-dielnej sérii ŠtB: Prísne tajné, za ktorou stojí RTVS. Televízia v tejto súvislosti Budaja aj konfrontovala, donášanie na svojich kamarátov však nepriznal. Tvrdil, že si pamätá si vraj len podpis o zachovaní mlčanlivosti.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Reprofoto RTVS/ŠtB: Prísne tajné

Galéria fotiek (4) Zdroj: Reprofoto RTVS/ŠtB: Prísne tajné

Budajov spis sa stratil v 90. rokoch. Dokument mal tak aspoň z časti priblížiť, čo sa vtedy dialo.

Video: Robert Fico apeluje na prezidentku, žiada odchod Jána Budaja

Vysvetlenie chcel počuť aj Matovič

Vysvetlenie chcem od Budaja počuť aj šéf strany OĽaNO Igor matovič, ktorá ho do čela envirorezortu nominovala. "Nech sa postaví pred novinárov," uviedol Matovič. "Ak to bude vyzerať pravdivo, podľa toho sa k tomu postavím aj ja," dodal. Na otázku, či Budaja medializovaný dokument o spolupráci nediskvalifikuje z postu ministra reagoval, že bude závisieť od jeho vysvetlenia. Matovič dodal, že si informácie nemá.

Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico už v stredu vyzval prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby našla riešenie a dostala Jána Budaja z vedenie ministerstva životného prostredia. Podotkol, že "eštébák" nemôže byť v žiadnej vláde, ani v tej dočasne poverenej. "Toto je obrovská hanba," vyhlásil Fico. Budaj sa podľa neho zaradil do najhlbšej špiny, aká existovala v bývalom režime. Nájdenie dokumentov nepovažuje za prekvapenie. "Podpísal, že bude donášať na tzv. nepriateľov štátu," skonštatoval s tým, že otázna je aj Budajova úloha pri novembrových udalostiach. "Jeden z najväčších demokratických 'tlčhubov' je usvedčený z najväčšieho zločinu, aký mohol spáchať," vyhlásil Fico.

Budajov odchod požaduje ale aj strana Hlas-SD a koaličná Sme rodina.