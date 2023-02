Smrť Terézie (†18) zasiahla aj jej spolužiakov a učiteľov: Dojímavý odkaz! Škola sa zahalila do čiernej

Terézia Macalíková bola študentkou súkromnej umeleckej školy v Topoľčanoch. Kamaráti, spolužiaci aj učitelia ju opisujú ako nadanú študentku a milé dievča. Aj oni smútia za svojou spolužiačkou a žiačkou. Škola, ktorú Terézia navštevovala, vyvesila čienu vlajku a rovnako do čierneho zahalila aj stránku na sociálnej sieti. "...budeš nám chýbať Terezka," napísali k jej čiernobielej fotografii.

Zdroj: Facebook Sústrastné komentáre sa množia aj pod profilom Terezky. "Hovorím si, že škoda, že som nebola na tom mieste, aj keď som ju nepoznala. Že som tomu mohla zabrániť, rozprávať sa, objať ju, vziať na jedlo. Je zvláštne, čo cítim a podľa mňa to cíti aj iks mladých ľudí, ktorí si asi hovoria to isté. Mám pocit, že aj keď sa hovorí, že čučíme veľa do mobilu, tak my mladí máme voči sebe väčšie pochopenie a väčšiu empatiu," napísala Martina. Okrem priateľov a známych sa množia komentáre aj od cudzích ľudí, ktorí vyzývajú na to, aby sa o trápeniach viac hovorilo.

"Terezka, nepoznala som ťa, ale myslím na teba odkedy si zmizla. Si vo veku mojej sestry a sesternice a aj teraz, keď to píšem, mám slzy v očiach. Prosím, čokoľvek sa deje, nie ste v tom sami. Všetko má riešenie. A ak nevedia pomôcť blízki či rodina, tak vyhľadajme aj odborníka. Je to v poriadku. Úprimnú sústrasť," odkázala Marta.

Posledná SMS-ka

Terézia Macalíková odišla v sobotu od svojho priateľa z petržalského bytu potom, čo sa pohádali. Okolo 19:30 mu poslala poslednú SMS-ku s tým, že sa nachádza na bratislavskom Starom moste. Keď tam Nasim dorazil, už našiel len jej kabát, v ktorom bola peňaženka a mobilný telefón. Okamžite zalarmoval políciu.

Svedkovia tvrdia, že dievčinu na moste videli sedieť okolo 19:30. Rovnako vraj bol počuť aj plač spod mosta na petržalskej strane. Po Terezke pátrali rôzne záchranné tímy, na sociálnych sieťach výzvy zdieľali aj známe osobnosti. Žiaľ, v stredu ráno sa potvrdili najhoršie obavy a jej telo vyplavila rieka Dunaj.

To, že ide o hľadanú Teréziu, potvrdil obhliadajúci lekár, aj jej priateľ Nasim na sociálnej sieti. V súčasnosti je vo veci vedené trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia. Presnú príčinu úmrtia určí až súdna pitva.