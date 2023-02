Slovenskom otriasla smrť Terézie (†18): Soňu (15) zachránili v poslednej chvíli! Polícia apeluje na rodičov

Polícia v uplynulom období len na území bratislavského kraja zaznamenala niekoľko prípadov, kedy bola príbuznými nahlásená nezvestnosť osôb rôzneho veku. "V takýchto prípadoch bezodkladne po prijatí oznámenia o nezvestnosti policajti začínajú vykonávať všetky potrebné úkony s cieľom vypárania osoby v čo najkratšom čase, za využitia všetkých zákonných možností a postupov. V takýchto prípadoch využívame aj pomoc a asistenciu rôznych občianskych združení, ktoré rovnako svojimi prostriedkami a silami vykonávajú úkony smerujúce k vypátraniu nezvestných osôb," ozrejmuje Michal Szeiff, hovorca bratislavskej krajskej polície.

Ak si to situácia vyžaduje, tak sa polícia obracia na verejnosť aj prostredníctvom svojich oficiálnych stránok na sociálnych sieťach a tlačových správ pre médiá. Bohužiaľ, nie vždy sa pátranie skončí úspechom. Tak tomu bolo aj pri 18-ročnej Terézii Macalíkovej, ktorú hľadalo snáď celé Slovensko. Všetci dúfali, že sa ju podarí vypátrať živú a zdravú, no nakoniec už len jej mŕtve telo vyplavil Dunaj.

"Stretávame sa aj s prípadmi, kedy sa ľudia dobrovoľne rozhodnú ukončiť svoj život. Úlohou polície je v prvom rade predísť, prípadne zabrániť takémuto konaniu, a ak k nemu už dôjde tak prvoradým cieľom je vyšetriť, či smrť osoby nebola spôsobená cudzím zavinením," povedal Szeiff.

Záchrana v poslednej chvíli

Len za obdobie posledných dvoch dní, boli na policajných oddeleniach v pôsobnosti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave III nahlásené dva prípady nezvestnosti mladých ľudí. K poslednému došlo v priebehu včerajšieho dňa, kedy matka 15-ročného dievčaťa, nahlásila jej nezvestnosť a zároveň uviedla, že dieťa si môže ublížiť.

Galéria fotiek (2) Mladé dievča bolo vypátrané

Zdroj: minv

"Policajti sa ihneď po prijatí oznámenia začali zaoberať pátraním na základe poskytnutých informácií od matky. Mladé dievča sa podarilo lokalizovať v priestoroch jedného z obchodných centier, avšak zjavne pod vplyvom omamných látok – pravdepodobne liekov. Dievča po chvíli začalo upadať do bezvedomia a nekontrolovane sa triasť. Policajti ktorí dievča lokalizovali mu poskytli potrebnú prvú pomoc, uložili do stabilizovanej polohy, privolali na miesto RZP a až do jej príchodu jej pomáhali. Záchranári po príchode ju previezli k ošetreniu do jednej z nemocníc," opísal policajný hovorca.

Polícia preto apeluje na rodičov, aby venovali zvýšenú pozornosť tomu, kde sa nachádza ich dieťa a kde trávi voľný čas. Zároveň ich žiada, aby so svojimi deťmi komunikovali. "Dávame do pozornosti aj kontakty na Linku dôvery (055/ 622 2323) alebo Linku nádeje (055/ 644 1155) pre poskytnutie potrebnej konzultácie s odborníkmi. Tie fungujú non stop. V prípade potreby samozrejme kontaktujte aj políciu na bezplatnom čísle 158," dodal Szeiff.