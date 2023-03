Vyhlásenie Róberta Fica na adresu Vyšehradskej štvorky: Keď V4 koordinovala svoje postoje, dokázala v EÚ veľké veci

BRATISLAVA - Keď krajiny Vyšehradskej štvorky (V4) koordinovali svoje postoje, dokázali veľké veci v rámci Európskej únie. Oslabovanie spolupráce Slovenskej republiky, Českej republiky, Maďarska a Rakúska nie je v záujme týchto krajín. Vyhlásil to predseda Smeru-SD Robert Fico.

"Chcem pripomenúť každému, že bola to V4, ktorá zabránila príchodu migrantov na územie Slovenska a Českej republiky. Bola to V4, keď koordinovala svoje postoje, tak v EÚ dokázala veľké veci," vyhlásil Fico počas pondelkového zhromaždenia k Medzinárodnému dňu žien v Trnave. Šéf Smeru-SD to uviedol v reakcii na slová českého prezidenta Petra Pavla.

Pavel na pondelkovej tlačovej konferencii počas návštevy Slovenska povedal, že V4 vníma v súčasnosti skôr ako konzultačné fórum bez ambície dosiahnuť detailnú koordináciu v otázke zahraničnej alebo bezpečnostnej politiky. Môže podľa neho poskytnúť priestor na spoluprácu a konzultáciu napríklad v ekonomickej, obchodnej či kultúrnej oblasti.

Zuzana Čaputová si myslí, že v zahraničnej politike zastáva Slovensko a Česko rovnaké pozície

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si myslí, že v zahraničnej politike zastáva Slovensko a Česko rovnaké pozície, pokiaľ ide o dôležitosť ochrany princípov právneho štátu, ale aj dodržiavania medzinárodného práva. "Práve medzinárodné právo, ako je územná celistvosť a suverenita štátov, je veľmi razantne porušované a pošliapavané práve ruskou agresiou na Ukrajine. Toto sú témy, ktoré aj formát V4 oslabujú, pretože je jasné, že v takýchto dôležitých veciach nemáme zhodu a rovnaký názor," uviedla na spoločnej tlačovej konferencii.