Matovič je opäť vo švungu, v statuse si podal známeho sociológa: Za tieto zvratky vám niekto platí?

Galéria fotiek (3) Matovič si podal sociológa Michala Vašečku.

BRATISLAVA - Šéf OĽaNO to v statuse opäť roztočil. Aj takto by sa možno dal nazvať posledný príspevok bývalého premiéra a exministra financií Igora Matoviča, ktorý má po dnešku ďalšieho verejne činného človeka, ktorého otvorene, až expresívne kritizuje. Opäť pritom vytiahol slovník, ktorí mnohí z minulosti dôverne poznajú a jeho terčom sa stal známy sociológ Michal Vašečka, ktorý popisoval aktuálnu situáciu po referende. Jeho stanovisko k nemu Matoviča dostalo do vývrtky.