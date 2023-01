Prvý rozhovor od nečakaného odchodu: EXKLUZÍVNA Spoveď Štefunka z PS o budúcej vláde, predčasných voľbách a boji so smrteľnou chorobou!

BRATISLAVA - Pred piatimi rokmi založil s priateľmi hnutie Progresívne Slovensko, z ktorej vzišla aj súčasná prezidentka Zuzana Čaputová, alebo podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka. Do posledných parlamentných volieb kandidovala jeho strana v koalícií so stranou Spolu.

Od vstupu do parlamentu ich delilo len pár stoviek hlasov. Posledné prieskumy jasne ukazujú, že Progresívne Slovensko rastie a strana je na treťom mieste. Slováci si podľa neho už zaslúžia legitímnu vládu a nie pokračovanie agónie odchádzajúcej koalície. Jasne pomenoval, ktoré strany sú im najbližšie a naopak, s ktorými určite nebudú rokovať o zostavení vlády. O budúcnosti Slovenska, začatých reformách súčasnej koalície, ale aj o štiepení či spájaní strán sme sa zhovárali v exkluzívnom rozhovore so zakladateľom Progresívneho Slovenska Ivanom Štefunkom.

Ste v Progresívnom Slovensku pripravení na predčasné parlamentné voľby?

Áno, sme. Progresívne Slovensko je plnoformátová strana, ktorá má svoj program a množstvo kvalitných ľudí. Nikdy sme neboli lepšie pripravení na voľby, ako práve teraz.

Podľa posledných prieskumov verejnej mienky ste na treťom mieste. Ktorý termín predčasných volieb vám viac vyhovuje? Májový, júnový či septembrový termín?

S termínom nekalkulujeme. Sme stranou, ktorá je pripravená na ktorýkoľvek termín. Musím však povedať, že je absolútne nefér voči občanom, že sa tak dlho naťahuje táto agónia. Vláda padla v decembri a voľby budú zrejme v septembri. Nová vláda sa reálne vytvorí koncom októbra alebo až začiatkom novembra. To znamená, že „padnutá“ vláda bude naďalej v úrade jedenásť mesiacov. Je úplne jedno, či je to Fico alebo Heger. Voliči si zaslúžia mať legitímnu vládu.

Ktorý termín predčasných volieb je teda najlepší?

Súhlasíme s pani prezidentkou, že legitímny termín predčasných volieb je koncom mája alebo začiatkom júna.

Prezidentka hovorí aj o úradníckej vláde. Je lepšia úradnícka vláda, či má súčasný kabinet dovládnuť do termínu predčasných volieb?

Predčasné voľby sú nevyhnutné. Svojim spôsobom aj táto vláda je úradnícka. Mnohí z nich nie sú členmi politických strán a neboli volení za konkrétne zoskupenie.

Mnohí ľudia majú zmätok v tom, čo sa deje na pravej strane politického spektra. Hovorí sa o veľkom spájaní. Pred pár dňami vznikla strana Jablko. Ďalej sa objavila osoba bývalého premiéra Dzurindu, ktorý sa chce spájať so stranou Spolu. Mimochodom práve Spolu bol váš koaličný partner v predchádzajúcich voľbách. Ďalej rozpad OĽaNO. Sledujete to?

Nechcem kritizovať ostatné politické strany. Poviem, ako sme to urobili my. Dali sme dokopy tím ľudí a poctivo sme kampaňovali štyri roky. Už dvadsať rokov pred každými parlamentnými voľbami vzniká nová politická strana, ktorá pozbiera všetkých bývalých politikov. Nespájajú sa na základe programu, ale preto, že sa chcú opäť dostať do parlamentu. Politická situácia na Slovensku si už jasne zaslúži vyprofilované strany, ako je aj Progresívne Slovensko a mnohé iné.

Ku ktorým stranám máte blízko? Programovo a ľudsky.

Sme liberálna a progresívna strana. Hľadáme partnerov tam, kde si rozumieme v liberálnych alebo sociálnych otázkach. V SaS hľadáme spoluprácu. Niekedy to na ľudskej úrovni funguje, niekedy je to komplikovanejšie. Prirodzeným partnerom je však SaS.

Často máte podobnú rétoriku ako SaS a Hlas – SD. Rokujete spolu? Vznikajú potenciálne partnerstvá po predčasných voľbách?

Nezachytil som žiadnu podobnú rétoriku s predstaviteľmi Hlasu – SD. Buď nič nehovoria, alebo sú deštruktívni. Nikto z Progresívneho Slovenska sa s nimi oficiálne, ale ani neoficiálne nestretol. Len v médiách vidíme, čo hovoria.

Máte informácie, že niekto iný s nimi rokuje?

Sú politické strany aj z bývalého koaličného spektra, ktoré s nimi rokujú. Odvolávanie vlády Eduarda Hegera sa dialo v koordinácií so SaS. Nemyslím si, že je to problém. V parlamentnej demokracii by mali strany medzi sebou rokovať. Pokiaľ, samozrejme, nejde o extrémistické strany.

Existujú strany, s ktorými PS nikdy nepôjde do vládnej spolupráce po predčasných voľbách?

Sme proeurópska demokratická strana. Nemôžeme rokovať s niekým, kto tieto hodnoty spochybňuje. Nikdy nebudeme preto rokovať s extrémistami, ktorí hľadajú svoju minulosť vo fašistickom štáte, alebo s niekým, kto popiera demokraciu. Odmietame spoluprácu aj s tými, ktorí obhajujú agresiu Ruska voči svojmu susedovi. Sú to teda dve extrémistické strany, ktoré máme v parlamente a k tomu je to ešte Smer – SSD.

Váš bývalý koaličný partner strana Spolu rokuje s bývalým premiérom Mikulášom Dzurindom o spájaní síl.

Strana Spolu bol náš prirodzený koaličný partner. Bola to vtedy úplne iná strana, akou je dnes. V minulosti ju viedol mimoriadne inteligentný človek Miro Beblavý, ktorý mal programový záujem a víziu o Slovensku. Momentálne stranu Spolu vnímam ako platformu pre obnovenie politickej vôle Mikuláša Dzurindu. Je to skôr platforma, nie strana. Nemyslím to však negatívne. Je škoda, čo sa s tou stranou stalo.

Bojíte sa tohto subjektu v súboji v parlamentných voľbách?

Nechcem, aby to znelo nafúkane, ale nebojíme sa. Pochopil som to tak, že strana Spolu sa teraz snaží etablovať s Mikulášom Dzurindom niekde v pravicovo konzervatívnom spektre, kde Progresívne Slovensko nie je. Sú subjekty, ktoré som spomínal pred chvíľou, ktoré by sa toho mohli báť. Všetky takéto strany skončili fiaskom. Dostali sa do vlády a skončili. Spomeňme si na SOP, ANO, Sieť a dokonca aj stranu Za ľudí, ktorú bývalý prezident Kiska založil ako tzv. truc podnik. Pozrite sa, kde tá strana je teraz.

Mnohí politici a ich strany sa zrejme už nedostanú do parlamentu. Je z ich strany záujem ísť na kandidátke PS? Klopú vám na dvere?

Nemyslím si, že by bolo férové ich spomínať. Dokonca si ani nemyslím, že klopú na dvere. Skôr chodia okolo dverí. Progres