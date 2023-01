Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl je kritická: Tieto odbory majú najväčšiu šancu uplatniť sa!

„Energetická kríza môže spôsobiť zatváranie prevádzok aj rušenie spoločností, preto by si dnešní študenti mali dopredu premyslieť, v akej oblasti nájdu po skončení školy to najlepšie uplatnenie,“ upozorňuje personálna agentúra Grafton. V opačnom prípade môžu skončiť na úrade práce.

Podľa výskumu Ministerstva školstva (MŠ) SR z roku 2020 vyplýva, že študenti javia rok čo rok nižší záujem o štúdium na vysokých školách a univerzitách. Pokles zaznamenali ako v dennej, tak aj v externej forme vzdelávania. Klesajúci trend je aj u absolventov 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia a tiež doktorandského štúdia.

Absolventi vysokých škôl majú problém s uplatnením

Ešte zarážajúcejším výsledkom je počet absolventov vysokých škôl, ktorí sa po úspešnom absolvovaní uplatnili v odbore. Podľa výpočtov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z roku 2020 sa v priemere neuplatní až 12,49% všetkých absolventov vysokých škôl naprieč všetkými krajmi.

Najhoršie sú na tom absolventi z Prešovského kraja. Tých sa po absolvovaní neuplatní až 20,1%. Košický a Žilinský kraj v nezamestnanosti absolventov tiež nezaostávajú a dosahujú 15,2% a 15% v nezamestnanosti absolventov. Najlepšie je na tom Trenčiansky kraj s 8,7% nezamestnaných absolventov.

Analytici odhadujú, že počet nezamestnaných absolventov môže ďalej narastať. Dôvodom je pretrvávajúca ekonomická kríza. „Hoci sa to v číslach nezamestnanosti ešte neprejavilo a počet voľných pozícií je stále vysoký, dnešní študenti by si mali dostatočne premyslieť, akú školu si na štúdium vyberú,“ upozorňuje agentúra Grafton. „Kritérium výberu školy zo strany študenta by malo zohľadňovať jeho záujmy, schopnosti a predispozície k danému odboru a zladiť ho s perspektívou uplatnenia v budúcnosti,“ radí Renáta Zalubel z agentúry.

Najlepšie vyhliadky majú technické smery

S najlepšou vidinou budúcnosti sa môžu pohrávať absolventi materiálno-technologických a elektrotechnických fakúlt. Medzi inými absolventi v odbore IT, no uplatniť by sa bez väčších problémov mali aj vyučení elektrikári, stolári a inštalatéri.

Ministerstvo práce (MPSVaR SR) v novembri 2022 evidovalo až 42 000 voľných pracovných miest pre absolventov. Najväčšiu šancu uchádzať sa o tieto miesta majú práve spomínaní absolventi technických odborov. Renáta Zalubel tvrdí, že „žiadaní sú absolventi v rámci IT sektora, ekonomických či finančných odborov. Ide napríklad o účtovníctvo, aktuárstvo, risk manažment. Rovnako majú veľmi dobrú šancu na uplatnenie aj absolventi technických či marketingových odborov.“