Zavádzanie nového kurikula: Poznáme dátum, kedy zverejnia zoznam zapojených škôl

BRATISLAVA - Prvé školy, ktoré sa zapoja do postupného zavádzania nového kurikula od septembra, budú zverejnené na stránke vzdelavanie21.sk v polovici marca. Okrem nich bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR evidovať aj zoznam náhradných škôl pre prípad, ak by sa niektorá z pôvodne vybratých rozhodla do procesu vstúpiť až neskôr. Informuje o tom rezort školstva na svojom webe.