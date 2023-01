Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

BRATISLAVA - S otázkami o referende sa môžu občania obrátiť na informačné linky Ministerstva vnútra (MV) SR. Až do piatka (20. 1.) sú k dispozícii denne od 7.30 do 15.30 h. V deň konania referenda, v sobotu (21. 1.), môžu občania zavolať od 7.00 do 22.00 h.