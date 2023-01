Ministerstvo vnútra kúpilo vrtuľník za vyše 13 miliónov eur

BRATISLAVA - Ministerstvo vnútra (MV) SR kúpilo vrtuľník Leonardo AW 189 spolu s vybavením a výcvikom pre pilotov za vyše 13 miliónov eur. Zákazku zrealizovalo priamym rokovacím konaním. Okamžitý nákup minimálne jedného vrtuľníka označilo za nevyhnutný pre zachovanie schopnosti plnenia úloh Leteckého útvaru MV SR. Vyplýva to zo zmluvy zverejnenej v centrálnom registri zmlúv a informácií vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Na nákup upozornil portál Plus 7 dní.

Za samotný vrtuľník vyrobený v roku 2016 zaplatí rezort 10,6 milióna eur. Výcvik troch pilotov, objednané vybavenie na misie a realizácia technického dohľadu CAMO majú stáť 2,535 milióna eur. Dodávateľom je lichtenštajnská spoločnosť HELIPOOL GmbH. Zmluvu uzavreli v polovici decembra 2022. Použitie priameho rokovacieho konania zdôvodnilo ministerstvo v správe o zákazke mimoriadnou udalosťou v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Poukázalo tiež na stav vrtuľníkovej techniky, ako aj sankcie voči Rusku, ktoré komplikujú údržbu doterajších vrtuľníkov Mi-171.

Rezort kúpil vrtuľníky aj v lete

Rezort už v lete 2022 zrealizoval nákup dvoch vrtuľníkov za 29 miliónov eur priamym rokovacím konaním, Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) však nariadil obe zákazky zrušiť. Ako však upozornilo ministerstvo v správe o zákazke, Rada ÚVO napriek 45-dňovej lehote o jeho odvolaní zatiaľ nerozhodla.

"Nedostupnosť novej vrtuľníkovej techniky, ktorá mala byť zaobstaraná prostredníctvom priameho rokovacieho konania s ohľadom na stále problematickejšiu dodávku náhradných dielov a výkon údržby vrtuľníkov Mi-171, komplikuje situáciu s možnosťou nasadenia vrtuľníkovej techniky Leteckého útvaru MV SR," argumentuje rezort. Časovú tieseň spôsobila aj končiaca sa životnosť komponentu vrtuľníka bez garancie dodania.

Ministerstvo obhajuje nevyhnutnosť okamžitého nákupu aj časom potrebným na jeho implementáciu do prevádzky v trvaní deviatich až 12 mesiacov. "Iba tak sa môže stihnúť jeho uvedenie do prevádzky pred ukončením prevádzky jedného z vrtuľníkov Mi-171 v auguste 2023 a existuje možnosť zachovania kontinuity vykonávaných činností," uviedlo. Nevylúčilo však, že letová činnosť jedného z vrtuľníkov bude vzhľadom na chýbajúci komponent ohrozená ešte skôr, ako nový stroj uvedú do prevádzky.

Vrtuľníky využívajú policajti, hasiči či záchranári napríklad pri pátraní, hasení požiarov, ale aj pri ochrane štátnej hranice. V súčasnosti rezort disponuje dvomi vrtuľníkmi Mi-171 a jedným vrtuľníkom Bell 429. Súčasný počet je podľa MV SR minimálny stav nevyhnutný na zabezpečenie schopnosti plnenia potrebných úloh na území Slovenskej republiky. Zdôrazňuje preto potrebu disponovať funkčnými a operatívne použiteľnými vrtuľníkmi, pri ktorých je minimálne riziko, že sa stanú neschopnými prevádzky v čase potreby ich nasadenia a pri ktorých dokáže verejný obstarávateľ zabezpečiť v prípade potreby ich opravu, servis a celkovú prevádzkyschopnosť.