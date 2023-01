Europoslanec Číž si už do lavíc v Bruseli nesadne: Smer predstavil jeho náhradníčku, rozhodne nie je žiadnym nováčikom!

Galéria fotiek (3) Roth Neveďalová nahradí zosnulého Číža v europarlamente.

BRATISLAVA - Sú to už vyše dva týždne, čo sa na večnosť odobral europoslanec Smeru-SD Miroslav Číž, po ktorom v Bruseli ostalo v lavici prázdne miesto. V týchto chvíľach už strana túto záležitosť rieši a predstavila aj jeho náhradníčku, ktorá vyplýva z volebného poradia volieb 2019. Do Európskeho parlamentu (EP) nastúpi Katarína Roth Neveďalová. Potvrdila to Ľubica Končalová z tlačového odboru strany.