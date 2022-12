Kollár podporí novú koalíciu so 76 poslancami: Šeliga tvrdí, že pád vlády nechceli

BRATISLAVA - Predseda Sme rodina a Národnej rady (NR) SR Boris Kollár podporí novú koalíciu so 76 poslancami, pokiaľ sa dohodne termín predčasných volieb na jún alebo september. Treba podľa neho dovládnuť a pripraviť Slovensko na predčasné voľby. K dohodnutej podobe štátneho rozpočtu nemá výhrady. Jeho schválenie označil za prioritu, aby sa podarilo ľuďom doručiť pomoc.

Novú 76 musí podľa Kollára dohodnúť premiér Eduard Heger (OĽANO) so šéfom SaS Richardom Sulíkom. "My nebudeme robiť v tomto problémy," povedal s tým, že nebude tlačiť na výmeny ministrov. Jeho podmienkou je dohoda na predčasných voľbách. "Povalíme túto vládu, lebo nevieme vládnuť spolu, a potom ju postavíme, lebo vieme vládnuť spolu? Však to je psychiatria," vysvetlil v súvislosti s tým, prečo treba predčasné voľby.

Byť vôle, vláda by nemusela padnúť

Kollár si myslí, že keby bola vôľa, vláda by nemusela padnúť. Pokiaľ nie je hraničná situácia, každý si podľa neho rieši svoje politické a stranícke záujmy. Zároveň informoval, že rokovanie parlamentu by malo pokračovať 10. januára, chce naň presunúť novelu Ústavy SR o možnosti skrátenia volebného obdobia.

Je to najmä o dohode medzi OĽANO a Sas

Poslanec Za ľudí Juraj Šeliga nemá problém s tým, aby sa koncesionárske poplatky zrušili, ale musí byť jasne nastavené financovanie RTVS tak, aby bola stále nezávislá. "O tomto sa viedla dlhá diskusia," povedal. Teraz treba podľa neho schváliť rozpočet. Ďalšie rokovania o novej 76 vedie podľa neho Heger. "Má našu dôveru, nemáme s tým problém, aby táto vláda pokračovala. Nechceli sme, aby vláda padla. Dnes je to najmä na dohode medzi OĽANO a SaS," dodal.