Rokuje sa o novej 76-tke: Sulík zasa mieša karty! Vraj ich nik neoslovil, prezradil svoje plány

BRATISLAVA – Vláda by mohla pokračovať aj ďalej. Heger a spol. totiž podľa vlastných slov vytrvalo rokujú o prípadnej podpore 76 poslancov, ktorá by im to umožnila. Optimisticky sa v tomto smere počas uplynulého víkendu vyjadril poslanec za stranu Za ľudí Juraj Šeliga. Dnes však prišla reakcia Richarda Sulíka, ktorý tvrdí, že ich nik neoslovil.