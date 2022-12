Daňový bonus sa na obdobie dvoch rokov zvýši na 140 eur mesačne

Galéria fotiek (1) Zuzana Čaputová

BRATISLAVA - Daňový bonus sa zvýši na 140 eur mesačne, a to na prechodné obdobie dvoch rokov a na vyživované deti do 18 rokov. Samosprávam sa to bude kompenzovať zo zdrojov z dane z príjmov právnických osôb. Vyplýva to z novely zákona o dani z príjmov schválenej 6. decembra poslancami Národnej rady SR, ktorú podpísala prezidentka SR.