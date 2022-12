Prezidentka odobrila začlenenie kancelárií pre obete do štruktúry MV SR: Zakážu sa prelety dronov nad vojenskými objektmi

BRATISLAVA - Informačné kancelárie pre obete sa začlenia do organizačnej štruktúry Ministerstva vnútra (MV) SR. V súčasnosti fungujú v rámci národného projektu financovaného z európskych zdrojov. Podľa rezortu sa kancelárie využívajú vo významnej miere, počet klientov rastie. Zriadené majú byť v okresnom úrade v sídle kraja. Vyplýva to z novely zákona o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti, ktorú podpísala Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec.

"Činnosť informačných kancelárií pre obete spočíva predovšetkým v poskytnutí informácií po individuálnom zvážení potrieb konkrétneho klienta, ako aj vhodného usmernenia tak, aby sa klient následne samostatne a dobrovoľne rozhodol a realizoval ďalšie kroky, ktoré prispejú k riešeniu jeho situácie," vysvetlil rezort. Informačné kancelárie fungujú od roku 2018 na základe národného projektu s názvom Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete. Rokuje sa o jeho predĺžení, pričom financovanie aktivít by malo byť zabezpečené z Európskeho sociálneho fondu do konca roka 2023.

Obete trestných činov podľa MV SR využívajú informačné kancelárie vo veľkej miere. Od decembra 2018 do decembra 2021 poskytli pomoc spolu 1816 klientom. Počet klientov rapídne stúpol najmä vlani, oproti roku 2020 o 134 percent. V roku 2020 zaznamenali o 48 percent klientov viac ako v roku 2019. Novela obsahuje aj zmeny v oblasti prevencie kriminality vyplývajúce z praxe. Rada vlády SR pre prevenciu kriminality už nebude viazaná konkrétnym termínom na zverejňovanie, schvaľovanie a poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu. Termín podľa MV SR nie je možné dodržať vzhľadom na enormný nárast žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti prevencie kriminality, ako aj časovú náročnosť procesu schvaľovania a poskytovania týchto dotácií. Rada má dotácie naďalej poskytovať každoročne.

Vypustí sa aj ustanovenie určujúce právnu formu Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ako zariadenie ministerstva. Má to priniesť širší priestor v rámci rozhodovania, akým spôsobom a prostredníctvom akej organizačnej zložky bude zabezpečovať úlohy zo zákona.

Prezidentka súhlasí s úpravou posudzovania praxe kandidátov na prokurátora ÚŠP

Posudzovanie praxe pre všetkých kandidátov do výberového konania na prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) sa zrovnoprávni. Vyplýva to z novely zákona o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. TASR o tom informoval jej hovorca Martin Strižinec. "V súčasnosti sú pri posudzovaní podmienky dĺžky praxe, paradoxne, znevýhodnení prokurátori, ktorí okrem desaťročnej praxe potrebujú naplniť aj podmienku sedemročného výkonu praxe prokurátora," argumentovali predkladatelia. Rovnako ako pri právnych čakateľoch prokuratúry sa v zmysle novely umožní generálnemu prokurátorovi započítať aj inú právnickú prax do výkonu funkcie asistenta prokurátora. Účinnosť má novela nadobudnúť od 15. februára 2023.

Prezidentka podpísala novelu, zakážu sa prelety dronov nad vojenskými objektmi

Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi sa zakážu. V prípade porušenia budú môcť zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii, ktorú prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala.

"Legislatívne úpravy sa navrhujú vzhľadom na nárast počtu nepovolených preletov bezpilotných lietadiel cez vzdušný priestor nad viacerými vojenskými objektmi," zdôvodnil rezort vnútra. V aktuálnej bezpečnostnej situácii ovplyvnenej konfliktom Ruska a Ukrajiny nevytvárajú podľa ministerstva vnútra platné zákony dostatočné podmienky na zabezpečenie ochrany pred nežiaducou činnosťou dronov.

Bezpilotné lietadlá bude zakázané používať do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu v prípade vojenských objektov a priestorov, ktoré sú označené zákazom fotografovania. Hranica 120 metrov má platiť aj pri vojenských konvojoch a transportoch presúvajúcich sa po trase, ktorá bola zverejnená na webe ministerstva obrany. Výnimku bude udeľovať ministerstvo obrany. Profesionálni vojaci aj vojenskí policajti budú mať oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla. Zákon má byť účinný od 1. februára 2023.