Naď a Jonson potvrdili prehlbovanie spolupráce so Švédskom po obstaraní obrnených vozidiel

BRATISLAVA - Spolupráca Slovenska a Švédska bude po podpísaní dohody o obstaraní pásových obrnených vozidiel CV90 ešte intenzívnejšia. Na stredajšej tlačovej konferencii to potvrdil slovenský minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a jeho švédsky partner Pal Jonson.

"Samozrejme to súvisí aj s tým, že Slovensko je veľkým podporovateľom členstva Švédska v Severoatlantickej aliancii a verím, že už čoskoro privítame Švédsko medzi nami, spojencami v NATO. Bude to veľmi dobrá správa pre bezpečnosť všetkých ľudí v rámci NATO," uviedol Naď.

Slovensko bude môcť vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu

Ako pripomenul slovenský šéf rezortu, v pondelok (12. 12.) podpísali všetky potrebné kontrakty smerujúce k akvizícii vozidiel CV90 pre Ozbrojené sily (OS) SR. "Tieto pásové bojové obrnené vozidlá sú zásadným predpokladom na to, aby Slovenská republika mohla dosiahnuť svoj cieľ vybudovať ťažkú mechanizovanú brigádu," upozornil. Hovorí o najväčšom projekte modernizácie v rámci pozemných síl OS SR. Medzivládna dohoda rieši aj problematiku munície, výcviku, náhradných dielov, logistickej podpory a infraštruktúry.

Slovenský obranný priemysel bude zapojený do moderných zbraňových systémov

Naď deklaroval v rámci kontraktu minimálne 40-percentné zapojenie slovenského obranného priemyslu. "Prinesie to nielen priamu prácu pre Slovákov s vysokou pridanou hodnotou na veľmi moderných zariadeniach a následne dane pre slovenský štátny rozpočet, ale hlavne pre slovenský obranný priemysel zapojenie do moderných zbraňových systémov," skonštatoval.

Strategické partnerstvo medzi krajinami

Jonson vyzdvihol aj spoluprácu pri nákupe pásovej techniky, hovorí o strategickom partnerstve medzi krajinami. Doplnil, že témou rozhovoru bola okrem bilaterálnej spolupráce aj podpora Ukrajiny, pri ktorej ocenil postoj Slovenska. Poďakoval aj za podporu Slovenska v otázke členstva Švédska v NATO.

Uzavreli dohodu na nákup obrnených vozidiel

Slovensko tento týždeň uzavrelo so Švédskom medzivládnu dohodu na nákup 152 pásových obrnených vozidiel CV90 kanónom. Celkové predpokladané náklady na obstaranie pásovej techniky vrátane infraštruktúry sú približne 1,688 miliardy eur s DPH. Prvé kusy techniky pre Ozbrojené sily SR dodajú v roku 2025. Ak by sa rovnaké vozidlá rozhodla obstarať aj Česká republika, môže to mať pozitívny vplyv na konečnú cenu.