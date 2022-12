Prvé reakcie po presunutí hlasovania: Búrlivé debaty o predčasných voľbách, Matovič mal dať ponuku Smeru

BRATISLAVA – Hegerova vláda získala vzácny čas. Má dva a pol dňa na to, aby sa rozhodla na ďalšom postupe. Dnes mala totiž nôž na krku, všetko totiž nasvedčovalo tomu, že v hlasovaní by im bola vyslovená nedôvera. Poslanci však na poslednú chvíľu 77 hlasmi rozhodli 77, že hlasovanie až na štvrtok popoludní. To okamžite vyvolalo prudké reakcie na oboch stranách. Debata sa presunula k výberu dátumu predčasných volieb.

Video: Hlasovanie v NR SR o odsunutí vyslovenia nedôvery vláde na štvrtok

Parlament mal o vyslovení nedôvery vláde hlasovať dnes dopoludnia. Koaličný poslanec zo strany Za ľudí Juraj Šeliga však navrhol, aby sa hlasovanie presunulo až na ďalšiu schôdzu. Na to by však potreboval súhlas troch poslaneckých klubov, okrem OľaNO a Sme rodina však nebol za nik iný. Šeliga tak zmenil taktiku a navrhol, aby sa hlasovalo až na konci tejto schôdzi, to však poslanci neodhlasovali. Za bolo len 74 z nich, čo nestačilo. Paradoxne, hneď na to parlament hlasoval o veľmi podobnom návrhu šéfa klubu OĽaNO Michala Šípoša. Ten navrhol presunutie na štvrtok 17. hodinu. A prekvapitvo tento návrh už úspešný bol, zahlasovalo zaň 77 poslancov. K 74 predošlím sa pridali aj poslanci Filip Kuffa, Štefan Kufa a Tomáš Taraba. Takýto vývoj vyvolal okamžité reakcie a otázky, o čo vlastne politikom ide.

Video: Miroslav Kollár po odložení hlasovania o vyslovení nedôvery vláde

Taraba vysvetľoval, že odsun hlasovania umožnil debatu o predčasných voľbách. „Mal som stretnutie s Borisom Kollárom, povedal som, že procedurálny návrh o odsune o dva dni podporíme. Pre Slovensko je kľúčové vedieť, že ak povalíme vládu, potrebujeme vedieť, čo ďalej,“ povedal. „Žiadame termín predčasných volieb na leto. Ak termínu nebude vyhovené hlasujeme za pád vlády,“ odkázal.

Poslanec Martin Borguľa zasa uviedol, že je rád, že sa vytvoril priestor na rokovanie. Chce hlasovať za pád vlády, pokiaľ ostane Mikulec na svojej stoličke. "Vytvoril sa priestor aj na splnenie mojej podmienky a budem čakať, čo sa bude ďalej diať," povedal, s tým, že rokovanie s premiérom ešte nebolo. Nedostal ani informácie, že by mohol premiér ministra vnútra Romana Mikulca odvolať.

Tieto dva dni sú férovo podaná ruka strane SaS, aby sa neopakoval scenár Radičovej vlády. Verím, že ju neodmietne. Posted by Juraj Šeliga on Tuesday, December 13, 2022

Nezaradený poslanec a šéf mimoparlamentného Spolu Miroslav Kollár tiež hovorí o predčasných voľbách. Kollár pred hlasovaním hovoril, že pád vlády nepodporí. Teraz uviedol, že ideálna by bola dohoda na septembrovom termíne predčasných volieb.

Matovič mal hovoriť so Smerom

Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vyhlásil, že ich postoj sa nemení a vo štvrtok zahlasujú za pád vlády. Chce, aby sa predčasné voľby konali už v prvej polovici budúceho roka. Prízvukoval tiež, že sa teraz len zvýšila potreba januárového referenda.

Fico tiež odmietol akékoľvek "kšefty a obchody", najmä s ľuďmi, ako je líder OĽANO Igor Matovič. Matovič mal totiž podľa Fica ponúknuť Smeru, že ak nezahlasuje za pád vlády, je pripravený rokovať o predčasných voľbách v septembri 2023. Fico však "obchodovanie" so šéfom OĽANO odmieta o mafiánskych metódach, ktorými vedenie Národnej rady SR riadi parlament. "Ak má takto pokračovať rokovanie, tak budeme svedkami ďalších pokusov o politickú korupciu," podotkol. Za politickú korupciu považuje napríklad ponuky na miesta na kandidátke strany.

Video: TB Smer-SD po presunutí hlasovania o vyslovení nedôvery vláde na štvrtok

Pellegrinimu by nestačila ani Matovičova hlava

Nezaradený poslanec a predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini označil presunutie hlasovania za fiasko. Prípadné septembrové predčasné voľby sú pre nich neprijateľné. Za pád vlády by boli aj v prípade, keby z funkcie odišiel minister financií Igor Matovič. "Budeme stále za pád tejto vlády, on je stále predseda najsilnejšej politickej strany, to by ničomu nepomohlo. Máme informácie, že sa môže do štvrtka stať, že odstúpi nielen Igor Matovič, ale aj Roman Mikulec," povedal novinárom Pellegrini. Myslí si, že nakoniec možno teatrálne urobí demisiu premiér. "Alebo prídu s tým, že nám začnú ponúkať termín predčasných volieb," dodal s tým, že zatiaľ majú informácie o voľbách na začiatku septembra, no preferuje ich aspoň koncom júna.

Video: Predseda Hlas-SD Peter Pellegrini pred hlasovaním o vyslovení nedôvery vláde

Kollár chce voľby čo najskôr

Predseda Sme rodina Boris Kollár povedal, že v prípade, ak vláda padne, je za to aby boli parlamentné voľby čo možno najskôr, a "nie aby tu bola vláda úradníkov, ktorí neprešli cez voľby alebo to nebudú ani príslušníci nejakej strany, ale jednoducho niekto príde a bude tu rok vládnuť." Takáto vláda by podľa neho nemala podporu. "Keď to bude možné urobiť v septembri, tak v septembri, keď v júni, tak v júni, ke´d v máji, tak v máji." odkázal na margo termínu predčasných volieb.

"Buď sa dovtedy dohodneme v nejakom širšom spektre politických strán, že sa dohodneme na predčasných voľbách, to je jeden scenár, druhý scenár je, že sa urobí rekonštrukcia vlády, tretí je, že niekto odstúpi z ministerského postu," povedal Kollár s tým, že alternatív možných riešení je viacero. Kollár tiež povedal, že boli pripravení hlasovať dnes. Návrh na presunutie vzišiel zo strany OĽaNO.

SAS SLÚŽI MAFII … hlasovanie sme odložili, aby sme celému Slovensku ukázali, že sa “demokrati” z SaS a PS neštítia kryť... Posted by Igor Matovic on Tuesday, December 13, 2022

Podľa Obyčajných ľudí takto dostali demokratickí poslanci 48 hodín na to, aby si rozmysleli položenie demokratickej vlády v spolupráci s mafiou. Minister financií a líder OĽANO Igor Matovič na sociálnej sieti uviedol, že SaS slúži mafii. "Hlasovanie sme odložili, aby sme celému Slovensku ukázali, že 'demokrati' z SaS a Progresívneho Slovenska sa neštítia kryť to najodpornejšie, čo môže v politike byť - kupovanie poslanca, ktorý sa zrazu zobudí a zistí, že sa mu v noci obrátilo svedomie," napísal.

Demokratickí poslanci dostali 48 hodín na to, aby si rozmysleli položenie demokratickej vlády v spolupráci s mafiou. Uviedlo to koaličné hnutie OĽANO na sociálnej sieti v súvislosti s posunutím hlasovania o vyslovení nedôvery vláde.

Video: Boris Kollár (Sme-rodina) po presunutí hlasovania o nedôvere vláde na štvrtok

Občiansko-demokratická platforma hnutia OĽANO a nezaradení poslanci Martin Klus, Ján Mičovský, Juraj Šeliga a Jana Žitňanská podporujú presunutie hlasovania a očakávajú rokovania demokratických síl, ktoré zastavia "ďalšiu deštrukciu a rozpad". Odmietajú, aby sa súčasná politická kríza riešila na úkor skrátenia volebného mandátu. "Predčasné voľby nepovažujeme za riešenie situácie. Očakávame, že koaliční lídri vrátane predsedu vlády, predsedu hnutia OĽANO, ako aj lídra SaS využijú tento čas na vytvorenie dohody aj za cenu rekonštrukcie vlády," skonštatovali.