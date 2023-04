Ako násťroční školáci: Kuffa v parlamente počas schôdze zabával kolegyňu Tabák, čo si to tam načarbal?

BRATISLAVA - V parlamente to občas celé býva také zábavné a rozkmotrené, že miestami celá situácia pripomína dávno zašlé školské časy. Posledným momentom z 88. schôdze bola určite aj aktivita Štefana Kuffu, ktorý si počas schôdze niečo písal do zošita, pričom až do uverejnenia nie všetci vedeli o čo ide. Celú záhadu odtajila až poslankyňa Romana Tabák na sociálnej sieti. Jej kolega zo Život-NS sa vraj pokúšal prepísať ústavu do hlaholiky. Nie všetci s tým však súhlasia.

archívne video

Kuffovo kaligrafické umenie

Až do týchto dní zrejme nikto netušil, že poslanec Štefan Kuffa má zručnosti, ktoré by ocenili aj v dávnych dobách. Prepísať text z ústavy chce nejaký čas, no jemu sa to podarilo priamo počas schôdze. Aspoň to tvrdí Tabák na sociálnej sieti. "Štefan Kuffa preložil Ústavu SR do hlaholiky!" napísala Tabák, ktorá dodala, že sa síce s kolegom nezhodnú na všetkom, no toto ju ohromilo.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Romana Tabak

Našlo sa aj nesúhlasné stanovisko

Fanúšikom ešte Tabak vysvetlila, že hlaholika sa už nepoužíva a vyvinula sa z nej cyrilika a azbuka.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Nie všetci však úplne súhlasili s tým, čo o Kuffovom umení poslankyňa napísala. "Preambulu, nie ústavu a nie je to preklad, ale transliterácia," poupravil poslankyňu používateľ sociálnej siete Jakub s tým, že ide zrejme len o prepísanie písmenok a nie o preklad ako taký.