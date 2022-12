Nasledujúce dni sa podľa Matoviča rozhodne, či si Slovensko uchová demokraciu

"Ktokoľvek, kto sa tu zahráva s ideou predčasných volieb, len pokúša osud a už to nebude len o tom, že nasledovné voľby budeme bojovať o tom, či to budú posledné demokratické voľby, ale budeme spoločne konštatovať, že demokratické už boli," povedal minister. V tejto súvislosti upozornil aj na možnú zmenu volebného systému. Dodal, že v čase kríz, keď sú ľudia frustrovaní, je nebezpečné zahrávať sa s predčasnými voľbami.

Matovič má za to, že predčasné voľby v 30. rokoch minulého storočia v Nemecku spôsobili príchod "najhoršieho zla" a to isté sa stane na Slovensku. Nepovažuje za prisilné prirovnávať túto situáciu k Hitlerovi a treba podľa neho používať v kritických situáciách paralely. "Keď niekto pokúša osud a myslí si, že takáto väčšina v parlamente bude pre Slovensko bezpečnejšia, prospešnejšia, demokratickejšia, nech sa páči," povedal minister. Koaličné OĽANO sa podľa neho nechystá podporovať predčasné voľby.

Mimoriadna schôdza sa začne vo štvrtok

Mimoriadna schôdza Národnej rady SR k návrhu na vyslovenie nedôvery vláde sa začne vo štvrtok (8. 12.). Hlasovať o návrhu by sa po jeho prerokovaní mohlo v utorok 13. decembra o 11.00 h. Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podala opozičná SaS.

Čepček ani Vorobelová ešte nepovedali, ako budú hlasovať o odvolaní vlády

Nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Martin Čepček ani Slavěna Vorobelová zatiaľ nepovedali, ako sa zachovajú pri hlasovaní o vyslovení nedôvere vláde. Chcú si počkať na priebeh rozpravy k návrhu. Podľa Vorobelovej ešte nie je jasné, čo by nasledovalo po páde vlády.

Čepček sa rozhodne v závislosti od diskusie v parlamente. "Chcem si počkať, ako prebehne rozprava v parlamente, potom sa rozhodnem. O hlasovaní so mnou zatiaľ nerokoval nik, hoci s poslancami, ktorí odišli do mimoparlamentných strán z koalície, už rokovanie prebehlo. Postrehol som, že prebieha rokovanie zo stranou SaS, takže nakoniec môj hlas potrebovať možno nebudú," skonštatoval. Čepček pôsobí ako nezaradený poslanec po tom, ako ho už dávnejšie vylúčili z klubu OĽANO.

Vorobelová sa podľa svojich slov zúčastní na hlasovaní. "To, ako budem hlasovať, závisí od toho, či Pellegrini a Sulík odkryjú karty ešte pred hlasovaním. Zatiaľ rozohrali politickú hru, ktorá má nejasné pravidlá pre verejnosť a nikto nevie, akých žolíkov majú," uviedla poslankyňa. Tvrdí, že až v deň hlasovania sa rozhodne, ako bude postupovať. "Neviem, čo bude nasledovať po tom, zatiaľ ešte nie sú jednoznačné postoje," doplnila s tým, že v rozprave môžu prísť ďalšie informácie. Otvorené sú podľa nej všetky scenáre o tom, ako sa zachová. Ak by bolo jasné, že budú predčasné voľby, je dosť pravdepodobné, že by hlasovala za pád vlády. Vorobelová sa dostala do NR SR po tom, ako z nej musel odísť šéf ĽSNS Marian Kotleba v dôsledku odsúdenia za úmyselný trestný čin.

Nezaradený poslanec a šéf mimoparlamentnej strany Spolu Miroslav Kollár zopakoval, že po sneme povie definitívne stanovisko k hlasovaniu. Zároveň povedal, že podporí novelu Ústavy SR, ktorá má umožniť skrátenie volebného obdobia. "Myslím si, že máme mať k dispozícii právne čistý nástroj na skrátenie volebného obdobia," povedal s tým, že od toho sa bude odvíjať aj uvažovanie v súvislosti s odvolávaním vlády. Považuje za dôležité vedieť, čo bude nasledovať po prípadnom odvolaní vlády. Zdôraznil potrebu širokej politickej dohody na termíne volieb. Nie je priaznivec krkolomných riešení, ako je napríklad úradnícka vláda.