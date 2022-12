Zmení sa volebný systém? Obavy sú podľa Krajniaka oprávnené! Blanár to odmieta

BRATISLAVA - Obavy z takej zmeny volebného systému, ktorá by vyhovovala súčasným opozičným stranám, sú oprávnené. V nedeľňajšej diskusnej relácii televízie TA3 to povedal poverený minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina). Po štvrtkovom (15. 12.) vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera (OĽANO) v Národnej rade SR na možnosť zmeny volebného systému upozornil šéf hnutia OĽANO Igor Matovič. Podpredseda parlamentu Juraj Blanár (Smer-SD) to odmietol.

"Myslím si, že je to reálna obava. My sme jednoznačne povedali, že sme za pomerný volebný systém," povedal Krajniak. Dodal, že nevidí problém v súčasnom volebnom systéme. "Ukázalo sa, že keď ľudia chcú zmenu, tak sa zmena udeje, keď nechcú, tak sa neudeje," dodal. Matovič varoval, že by v prípade zmeny volebného systému už nebolo možné nad súčasnou opozíciou vo voľbách zvíťaziť. "Spoja sa s čertom, diablom. S Republikou, s ĽSNS, s kýmkoľvek a zmenia nám volebný systém," upozornil Matovič.

Blanár odmietol obvinenie, že by Smer-SD chcel volebný systém zmeniť na väčšinový, aký je napríklad v Maďarsku. "To je typický príklad Matoviča, keď chce odkloniť vlak, ktorý nedokáže ovládať, na inú koľaj. Nebudem sa k tomu ani vyjadrovať, lebo je to vymyslené," povedal Blanár.

Pre hnutie Sme rodina je podľa Krajniaka v nadchádzajúcich dňoch najdôležitejšie schválenie štátneho rozpočtu, a to aj za cenu dohody o predčasných parlamentných voľbách. Pokiaľ nastane rozpočtové provizórium, bude podľa neho ohrozené napríklad doručenie pomoci obyvateľom s vysokými cenami energií prostredníctvom dotovania energetických firiem. Poverenému ministrovi financií je už v súčasnosti jedno, s kým sa vládna koalícia na podpore rozpočtu dohodne. Zmenu svojho postoja oproti novembru odôvodnil časovou tiesňou.

Blanár navrhol, aby parlament súbežne rokoval o zmene ústavy, ktorá by umožnila predčasné parlamentné voľby, aj o štátnom rozpočte. Smer-SD by chcel presunúť tri miliardy eur v rámci štátneho rozpočtu na budúci rok na sociálnu oblasť, zdravotníctvo a školstvo. Podmienkou podpory rozpočtu zostáva garancia termínu predčasných parlamentných volieb.