ÚMS s dočasnými kompenzáciami pre samosprávy nesúhlasí: Chýba im pol miliardy

BANSKÁ BYSTRICA – Únia miest Slovenska (ÚMS) nesúhlasí s dočasnými "kompenzáciami" pre samosprávy, ktoré vláda pripravovala na poslednú chvíľu. Samosprávam síce pribudnú do rozpočtov stovky tisíc eur, čo im umožní dýchať, ale pol miliardy im stále chýba. Obyvatelia sa tak zvyšovaniu daní a poplatkov v školách či v sociálnych službách nevyhnú. Konštatovali to v stredu primátori na brífingu v Banskej Bystrici.

"V utorok (6. 12.) sme dostali mikulášsky balíček v podobe zvýšenia daňového bonusu na 140 eur mesačne, ktorý v nás vyvoláva istú pachuť. Prejavujeme nespokojnosť s negatívnymi dosahmi legislatívy na naše rozpočty s tým, ako vláda s nami "komunikuje", ako dokáže prijímať rozhodnutia v skrátených konaniach bez analýz finančných dosahov na samosprávy. Sú to rozhodnutia, ktoré ani navzájom medzi ministerstvami nie sú koordinované. Pri obrovskom náraste cien energií, rekordnej inflácii a zdražovaniu vytvárajú obrovský tlak na naše rozpočty," reagoval viceprezident ÚMS a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. V prípade Banskej Bystrice 140-eurový daňový bonus znamená dosah na rozpočet vo výške 4,43 milióna eur.

Archívne VIDEO: Heger označil štát a samosprávy za partnerov

Od vlády žiadajú aktívnu komunikáciu, nie diktát

Ako Nosko zdôraznil, od vlády žiadajú otvorený partnerský dialóg a aktívnu komunikáciu, nie diktát. Podľa neho mestské rozpočty majú byť vyrovnané, samosprávy ich musia v procesne krátkom čase pripraviť a rešpektovať pritom na poslednú chvíľu schválenú legislatívu. "Vláda zvyšuje schodky našich rozpočtov a to v čase, keď sa samosprávy nevedia vyrovnať s dosahmi energetickej, inflačnej krízy a ďalšími legislatívnymi zmenami," dodal viceprezident ÚMS s tým, že také postupy možno považovať za porušenie Európskej charty miestnej samosprávy.

Ako konštatoval prezident ÚMS a primátor Trenčína Richard Rybníček, "keby sa platforma v OĽANO nevzbúrila v parlamente, sme ešte v katastrofálnejšej situácii ako teraz". "Samosprávy ešte dostanú spolu okolo 300 miliónov eur, čo nám umožní nejako to ťahať, dýchať, ale je to strašne málo na to, aby sme nemuseli robiť ťažké opatrenia pre občanov," dodal.