Kauza Valaliky: Sulík povolal do boja s trestným oznámením právnikov! Exminister prezradil, kto ho podal

Keď exminister hospodárstva pri odchode strany Sloboda a solidarita z vlády bilancoval svoje pôsobenie, ani vo sne mu zrejme nenapadlo, že o nejaký čas bude čeliť trestnému oznámeniu. Ako sme vás v utorok informovali, ide o trestné oznámenie pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Týchto sa mal podľa trestného oznámenia dopustiť vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík a to tým, že založil obchodnú spoločnosť Valaliky Industrial Park, s.r.o.

Exminister sa najskôr pre Topky.sk cez svoju hovorkyňu vyjadril, že nevie o čo ide a bližšie to okomentuje, až keď sa s trestným oznámením oboznámi. Na utorkovej tlačovej konferencii však, po otázkach novinárov, predsa prezradil niečo viac.

Nespokojný občan?

Trestné oznámenie mal podľa neho podať údajne jeden z vlastníkov časti územia, na ktorom má vyrásť priemyselný park. "Vo Valalikoch je veľké územie, ktoré sa pripravuje pre Volvo, vyše 300 hektárov, má to stovky vlastníkov. Niekoľko málo vlastníkov, približne jedno percento, odmietli predať štátu pôdu za znalecký posudok, ktorý bol veľmi veľkorysý. Teraz údajne jeden z tých pánov, ktorí idu byť vyvlastnení, podal trestné oznámenie, že tých 85 miliónov, ktoré sa používa na tzv. hrubé terénne úpravy, malo byť prevedených v rozpore s neviem akým pravidlom,“ reagoval na utorkovej tlačovej konferencii. "Je to celé zamotané a moji právnici sa budú musieť pozrieť na to, čo je vlastne predmetom tohto trestného oznámenia," povedal Sulík.

Vláda podľa Sulíka rozhodla, že 85 miliónov eur sa použije na hrubé terénne úpravy. "Údajne je v trestnom oznámení uvedené, že to šlo bez súhlasu vlády, ale vláda rozhodla," dodal s tým, že ide o štátnu firmu, ktorá bola založená na základe rozhodnutia vlády. V konečnom dôsledku, presne toto je uvedené aj v uznesení vlády, ktoré sa v trestnom oznámení spomína. Na sociálnej sieti ho zverejnil aj sám Sulík. "Nejaký dobrák na mňa podal trestné oznámenie, vraj som založil štátnu s.r.o.čku bez súhlasu vlády. Dobráka pozdravujem a prikladám uznesenie, ktorým to vláda schválila," napísal exminister k uzneseniu.

Nejaký dobrák na mňa podal trestné oznámenie, vraj som založil štátnu s.r.o.čku bez súhlasu vlády. Dobráka pozdravujem a prikladám uznesenie, ktorým to vláda schválila. Majte všetci pekný večer. Posted by Richard Sulik on Tuesday, December 6, 2022

Prípad rieši Krajská polícia

Trestné oznámenie bolo podané na Krajskú prokuratúru v Bratislave a adresované bolo Úradu špeciálnej prokuratúry. Krajská prokuratúra časť trestného oznámenia odovzdala na NAKA v časti, ktoré bolo kvalifikované ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosťi pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločnu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

"Vami uvedené trestné oznámenie bolo Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave postúpené z Krajskej prokuratúry Bratislava pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvodu a prípadne iných trestných činov. Po doplnení trestného oznámenia bola dňa 07.11.2022 časť trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku odovzdaná z vecnej a miestnej príslušnosti na NAKA PPZ," povedal pre Topky Michal Szeiff, hovorca krajskej polície v Bratislave.

Toto trestné oznámenie nakoniec NAKA odstúpila Krajskej polícii. "Dňa 24.11.2022 bola z NAKA P PZ odstúpená časť trestného oznámenia vrátená späť na OKP KR PZ v Bratislave. Dôvodom vrátenia bolo vyhodnotenie a stanovenie, že absentujú dôvody zakladajúce vecnú príslušnosť NAKA. V súčasnosti je predmetné trestné oznámenie vedené na OKP KRPZ v Bratislave, avšak vzhľadom na to, že to v súčasnosti procesná situácia nedovoľuje, bližšie sa k danej veci vyjadrovať nebudeme," dodal Szeiff.