Na pád vlády stačí len 76 hlasov: Hegerov kabinet je vo veľkom ohrození!

BRATISLAVA – Vládna koalícia je opäť v kríze, na vyslovenie nedôvery Hegerovej vláde je však stále potrebné vyzbierať nadpolovičnú väčšinu, teda aspoň 76 hlasov. Poukázal na to publicista Juraj Hrabko. Hegerova vláda sa takto dostáva do veľmi nelichotivej situácie z ktorej jej nepomôže už asi nikto. Pokiaľ vláda hlasovanie naozaj neustojí, do úvahy prichádza hneď niekoľko možností.