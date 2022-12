Sulík má na krku trestné oznámenie: Mal spôsobiť škodu vyše 85 miliónov! Týka sa to projektu z eurofondov

Trestné oznámenie bolo podané na Krajskej prokuratúre v Bratislave a adresované Úradu špeciálnej prokuratúry. Tá ho odstúpila na Národnú kriminálnu agentúru. Týka sa podozrenia zo spáchania obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločinu zneužívania právomocí verejného činiteľa. Týchto sa mal podľa trestného oznámenia dopustiť vtedajší minister hospodárstva Richard Sulík a to tým, že založil obchodnú spoločnosť Valaliky Industrial Park.

"...a to bez súhlasu Vlády SR i Ministra financií SR so základným imaním 85 385 299 eur a svojvoľne, bez súhlasu Vlády SR a Ministra financií a v rozpore s Uznesením vlády SR. č. 135/2022, mal tieto finančné prostriedky použiť na iný účel, a to na založenie a peňažný vklad do základného imania spoločnosti Valaliky Industrial Park, s.r.o.," píše sa v trestnom oznámení s tým, že podľa oznamovateľa mal Richard Sulík týmto konaním spôsobiť škodu vo výške vyše 85 miliónov eur.

archívne video

Z prokuratúry na NAKA

Krajská prokuratúra časť trestného oznámenia odovzdala na NAKA v časti, ktoré bolo kvalifikované ako podozrenie z obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosťi pri správe cudzieho majetku a obzvlášť závažného zločnu zneužívania právomoci verejného činiteľa.

"Vami uvedené trestné oznámenie bolo Odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave postúpené z Krajskej prokuratúry Bratislava pre podozrenie zo spáchania trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa, porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku, podvodu a prípadne iných trestných činov. Po doplnení trestného oznámenia bola dňa 07.11.2022 časť trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania obzvlášť závažného zločinu zneužitia právomoci verejného činiteľa a obzvlášť závažného zločinu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku odovzdaná z vecnej a miestnej príslušnosti na NAKA PPZ," povedal pre Topky Michal Szeiff, hovorca krajskej polície v Bratislave.

Toto trestné oznámenie nakoniec NAKA odstúpila Krajskej polícii. "Dňa 24.11.2022 bola z NAKA P PZ odstúpená časť trestného oznámenia vrátená späť na OKP KR PZ v Bratislave. Dôvodom vrátenia bolo vyhodnotenie a stanovenie, že absentujú dôvody zakladajúce vecnú príslušnosť NAKA. V súčasnosti je predmetné trestné oznámenie vedené na OKP KRPZ v Bratislave, avšak vzhľadom na to, že to v súčasnosti procesná situácia nedovoľuje, bližšie sa k danej veci vyjadrovať nebudeme," dodal Szeiff.

Sulík o ničom nevie

S otázkami sme kontaktovali aj bývalého ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ten ešte do minulého týždňa o trestnom oznámení nevedel a dozvedel sa to od nás. "Richard Sulík o takomto trestnom oznámení informovaný nebol, preto sa vyjadríme, až keď budeme vedieť, o čo vlastne ide," povedala pre Topky.sk Sulíkova hovorkyňa Katarína Matejková.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Maarty

Navrhovaná činnosť, predmetom ktorej je vybudovanie infraštruktúry Strategického parku Valaliky, má byť v rámci prvej etapy výstavby umiestnená na katastrálnych územiach Valaliky, Haniska, Geča, Čaňa, Sokoľany, Trstené pri Hornáde, Šebastovce a Barca. V tomto priemyselnom parku v okrese Košice-okolie má vyrásť závod švédskej automobilky Volvo, ktorá tam chce vyrábať elektromobily. Predpokladaná kapacita výroby je na úrovni 250.000 vozidiel ročne, čím sa vytvorí 4000 až 5000 nových pracovných miest. Predpokladá sa tiež zvýšenie sekundárnej zamestnanosti.