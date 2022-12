Všetci siedmi poslanci z ĽSNS podporia pád vlády, na hlasovanie prídu

"Neexistuje argument, ktorý by nás presvedčil, aby sme nehlasovali za vyjadrenie nedôvery," reagoval na otázky novinárov poslanec za ĽSNS Martin Beluský. Kritizuje vládu za zlyhanie napríklad pri téme migrácie. "Táto vláda nemá a nikdy nebude mať našu dôveru a je potrebné jej čím skoršie ukončenie," dodal s tým, že všetci siedmi poslanci budú prítomní na hlasovaní.

archívne video: Smer-SD po neúspešnom odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca z funkcie

Kritika návrhu novely z dielne Tomáša Tarabu

Poslanci zároveň kritizujú návrh novely Trestného zákona z dielne Tomáša Tarabu (nezaradený). Podľa poslancov návrh vychádza v ústrety páchateľom hospodárskych, majetkových a korupčných trestných činov. Upozornili na to, že podľa návrhu by bolo možné uložiť nižší trest odňatia slobody, alebo by páchateľ mohol dostať len peňažný trest či domáce väzenie.

V dôvodovej správe Tarabovho návrhu sa uvádza, že novela Trestného zákona rozširuje možnosti individualizácie trestu, a tým zlepšuje podmienky pre ukladanie primeraných trestov súdmi v jednotlivých prípadoch, najmä s prihliadnutím na okolnosti spáchaného trestného činu, osobu a pomery páchateľa. "A to najmä zavedením dostatočného rozpätia dolnej a hornej hranice sadzieb trestu odňatia slobody a posilnením možnosti ukladania alternatívnych trestov," píše sa v dôvodovej správe.