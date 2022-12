Znížená DPH pre gastro v najslabších mesiacoch roka je skôr výsmechom: Toto by nám pomohlo, tvrdia hotelieri!

Šéf rezortu financiíí Igor Matovič (OĽaNO) 2. decembra prezentoval návrh na zníženie DPH pre služby v gastre a športoviskách z 20% na 10%. Plánuje tak prispieť k zlepšeniu podmienok pre podniky postihnuté pandémiou covidu. Ak parlament návrh zákona schváli v aktuálnom znení, zníženie DPH by bolo platné v dĺžke troch mesiacov od januára do marca 2023 a štátny rozpočet by to vyšlo na 30 miliónov €.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ústretový krok voči gastru a športoviskám

Podľa Matoviča ide o ústretový krok voči podnikateľom v gastre, ktorí boli skúšaní počas posledných dvoch rokov. Juraj Šeliga dodal, že očakáva aj zlepšenie situácie pre spotrebiteľa, nakoľko očakáva pokles cien v gastre o 10%.

Asociácia hotelov a reštaurácií žiada predĺženie

Asociácia hotelov a reštaurácií žiada predĺženie (AHRS) pripomína, že o zníženie DPH pre gastro žiadajú už dlhodobo. Upozorňujú, že ak má byť pomoc efektívna a skutočne pomôcť, musí byť aplikovaná na obdobie dlhšie ako tri mesiace. AHRS z týchto dôvodov vyzýva poslancov na predĺženie termínu zníženia DPH. Gastro bolo podľa nich vovedené do neľahkej situácie a zápasí o prežitie „Hromadné zatváranie prevádzok počas pandémie, extrémna inflačná kríza a výrazný pokles tržieb a návštevnosti prevádzok či skokový rast nákladov v dôsledku energetickej krízy, ako i neschopnosť podnikov konkurovať v platovom ohodnotení svojich zamestnancov iným odvetviam.“ poukazuje na problémy prezident AHRS Marek Harbuľák a dodáva, že „Nižšia sadzba DPH je účinný nástroj pomoci, ktorý dlhodobo funguje v dvadsiatich štyroch európskych krajinách. Počas pandémie sa toto opatrenie osvedčilo ako jedno z najadresnejších riešení pre gastro sektor, čo potvrdzuje aj fakt, že práve v týchto krajinách gastro nečelí problémom, akými sú pokles tržieb, nedostatok personálu a stagnujúce platy.“

Galéria fotiek (3) Marek Harbuľák

Zdroj: TASR/Pavol Zachar

Pomoc je pre väčšinu neúčinná

Podľa prevádzkovateľov má pomoc jeden výrazný háčik. Má byť platná v období od januára do marca 2023. Asociácia upozorňuje, že pre väčšinu zariadení je neúčinná, nakoľko tržby v tomto období patria v gastro k dlhodobo najnižším počas roka. Asociácia preto žiada, aby bola adresovaná pomoc predĺžená, pokiaľ to politickí predstavitelia myslia s gastro sektorom naozaj úprimne. Žiadajú, aby bol termín predĺžený tak, aby zahŕňal obdobie letných mesiacov, nakoľko práve tie tvoria obdobie hlavnej sezóny pre väčšinu gastro prevádzok. Inak to bude celé len o pomoci "na papieri":