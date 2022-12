Koalícia sa zvíja v úmorných kŕčoch: Zdá sa, že jej ďalšie pôsobenie drží v šachu Taraba, bude to tesné!

archívne video

Taraba chce na výmenu termín predčasných volieb

Už teraz je jasné, že výsledok hlasovania o vyslovení nedôvery vláde Hegera bude veľmi tesný. A to dokonca až tak, že o budúcnosti koalície môže rozhodnúť aj pár poslancov okolo Tomáša Tarabu. Pokiaľ sa s ním koalícia dohodne na termíne predčasných volieb, trojica poslancov vraj nebude hlasovať za pád vlády. Súčasťou dohody by mohla byť aj podpora štátneho rozpočtu. Uviedol to Taraba.

"Ak sa s nami strany vládnej koalície nedohodnú na termíne predčasných volieb, súčasťou čoho by mohla byť dohoda na schválení rozpočtu, potom budeme hlasovať za pád vlády," povedal Taraba. Okrem Tarabu by takto mali postupovať aj jeho kolegovia Štefan Kuffa a Filip Kuffa. Taraba zároveň dodal, že ak sa dohodnú na termíne predčasných volieb, podporia rozpočet.

Niektorí v koalícii už cítia, že nemajú žiadnu politickú budúcnosť, tvrdí politológ

Na toto búrlivé dianie sa pre Topky vyjadril aj politológ Michal Cirner. "Už dávnejšie sa cítia tak, že strácajú pôdu pod nohami a nie je to v ich rukách. Odkedy stratili parlamentnú väčšinu osud vlády závisí od jednotlivcov v parlamente a nemusia to byť iba nezávislí alebo opoziční poslanci. Požiadavky majú aj koaliční poslanci, ktorí chcú mať politickú budúcnosť alebo sa zmierili s tým, že ju už asi nemajú, a preto zo situácie chcú vyťažiť pre nich čo najviac. Je to priestor pre rôzne ponuky, bartre, politické vydieranie aj korupciu. Je to čas ohnutých chrbtíc, pokrivených charakterov, prekročených červených čiar, morálnych zlyhaní, alibizmu, a to všetko v mene ich vlastnej záchrany, politického prežitia a vlastných osobných alebo politických záujmov," obáva sa odborník, ktorý dodal, že všetko sa to už vraj začalo v septembri, ale teraz sa len zvyšujú stávky, a tým pádom sa aj zvyšujú ponuky.

Štefančík pripomína staršie sľuby Naďa a Budaja

Ďalší politológ Radoslav Štefančík sa zas v tomto kontexte zamyslel nad minulosťou dvojice ministrov. "Spomínam si, ako sa raz ministri Naď a Budaj nechali počuť, že ich funkcie nebudú visieť na šnúrke od predstaviteľov krajnej pravice. A ani sme dlho čakať nemuseli, už tam obaja visia. A nielen oni," popisuje aktuálny stav Štefančík.

Politológ sa zamyslel aj nad tým, ako to v súčasnosti vyzerá s pomerom poslancov pred hlasovaním o dôvere. "Nemáme síce presvedčivé dôkazy, ale myslím si, že to kupovanie hlasov už dávno začalo. Nemali by sme sa mylne domnievať, že ľudia zvolení na kandidátke krajnej pravice budú robiť niečo pre ľudí. Oni myslia hlavne na svoje vlastné brucho a gágor. A bude záležať len od šikovnosti Igora Matoviča, ako to všetko vysvetlí. V každom prípade spoluprácou s týmito poslancami stratil Matovič aj ten posledný kúsok jeho niekdajšieho protikorupčného ťaženia. Teraz všetci vieme, že tá predstava o slušnom Slovensku bola len fatamorgána, ktorá sa nám časom rozplynula pred očami. A namiesto sľúbeného raja, vidím zas a znovu vyprahnutú púšť," skonštatoval smutne politológ.

Rozprával sa už aj s Kollárom, témou boli predčasné voľby

Podľa Tarabu zatiaľ prebiehajú rokovania. Predsedovi Sme rodina a NR SR Borisovi Kollárovi podľa svojich slov povedal, že najlepšie riešenie vidí v dohode na termíne predčasných volieb. "V tom prípade nech dovládnu. Vyhli by sme sa nejasnostiam po páde vlády," dodal s tým, že odmieta úradnícku vládu. Súčasná vláda by tak podľa neho mohla dovládnuť do dohodnutého termínu. "Toto riešenie sa nám zdá najjasnejšie. Ak sa s nami na ničom nedohodnú, budeme hlasovať za pád vlády, potom je ten scenár nepredvídateľný," myslí si Taraba.

Pokiaľ by sa s koalíciou dohodli na termíne predčasných volieb, technické riešenie vidí napríklad v prijatí ústavného zákona, ktorý by umožňoval skrátenie volebného obdobia. Zároveň Taraba potvrdil, že zahlasuje za novelu Ústavy SR z dielne Sme rodina, ktorá je v programe aktuálnej schôdze.

Návrh na vyslovenie nedôvery vláde podali poslanci SaS spolu s nezaradenými poslancami okolo Petra Pellegriniho. O návrhu sa má začať rokovať vo štvrtok (8. 12.). Liberáli na tlačovke prezentovali aj dôvody, prečo sa chystajú pristúpiť k tomuto kroku.

Premiér Heger pritom už skôr povedal, že SaS nerozumie a je rozčarovaný z toho ako sa vraj "SaS spojila s Hlasom s cieľom položiť demokratickú a antikorupčnú vládu".

So skracovaním volebného obdobia to nebude zo strany OĽaNO také jednoduché

OĽaNO trvá na svojom vete k novele Ústavy SR v súvislosti s predčasnými voľbami a skrátením volebného obdobia z dielne Sme rodina. Hnutie Borisa Kollára návrh zatiaľ nestiahlo. Novela je stále v programe aktuálnej schôdze Národnej rady (NR) SR, venovať by sa mu poslanci mali podľa aktualizovaného priebehu rokovania v stredu (7. 12.) od 9.00 h.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš uviedol, že hnutie trvá na svojom vete. OĽaNO už skôr vetovalo návrh a Sme rodina ho malo stiahnuť. Podpredseda strany Za ľudí Juraj Šeliga v tejto súvislosti skonštatoval, že platí veto koaličného partnera a toto pravidlo sa vždy rešpektovalo.

Pčolinský nič nesľubuje

Predseda poslaneckého klubu Sme rodina a podpredseda parlamentu Peter Pčolinský potvrdil, že bod je na programe schôdze. Nevedel však povedať, či ho hnutie stiahne. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár ešte pred pondelkovou (5. 12.) koaličnou radou uviedol, že by bolo dobré mať v Ústave SR zakotvenú možnosť predčasných volieb. A to aj pre prípad, že by došlo k vysloveniu nedôvery vláde v parlamente. Nie je za to, aby v takomto prípade vznikla "nejaká dočasná vláda" menovaná hlavou štátu, ktorá by neprešla voľbami.

Mimoriadna schôdza ohľadom vyslovovania nedôvery vláde Eduarda Hegera je naplánovaná na štvrtok 8 decembra o 14:00.