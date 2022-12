Sulíka po vyhlásení SaS pranierujú politici Za ľudí: Šéf liberálov vysvetľuje svoj krok, Remišová mu naložila

archívne video

Potrebujú aj hlasy ďalších opozičníkov

Sulík ozrejmil, že pod návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze dodali podpisy aj nezaradení poslanci okolo Petra Pellegriniho. Deklaroval, že 20 poslancov z klubu SaS bude hlasovať za vyslovenie nedôvery vláde. Tvrdí, že s nikým zatiaľ nerokovali o tom, kto ako zahlasuje. "Uvidíme, kto sa ako vyfarbí," dodal Sulík.

Po týchto slovách vypenili aj predstavitelia Za ľudí

Práve evidentná spolupráca SaS s ďalšími opozičnými subjektmi na odvolávaní vlády Hegera bolo tou poslednou kvapkou v pohári, čo dostalo do vývrtky predsedníčku Za ľudí a vicepremiérku pre informatizáciu Veroniku Remišovú. "Richard Sulík chce vládu odvolávať za "zlyhanie v boji s korupciou." Viete s kým? S pánom Petrom Žigom, ľudovo nazývaným "lykožrút", ktorý roky figuroval v kšeftárskych schémach Smeru a dnes je obvinený z korupcie. Tento pán je hrdo podpísaný pod návrh SaS na odvolanie vlády. Žigu ešte aj Peter Pellegrini tri roky skrýva, aby ho teraz vytiahol na svetlo nový kamarát Sulík a strana SaS....Nie je to len absurdné, je to facka všetkým slušným ľuďom a hlavne voličom SaS," kritizuje Sulíka Remišová s tým, že to považuje za neuveriteľné.

S kým že to chcete odvolať protikorupčnú vládu?! So Žigom? ✍️ Píše Veronika Remišová Richard Sulík chce vládu... Posted by Za ľudí on Thursday, December 1, 2022

Nerozumiem im, priznal premiér o SaS a tiež si myslí, že sa spájajú s Hlasom

Najnovšie kroky nedávajú zmysel ani premiérovi Hegerovi, ktorý v statuse priznal, že SaS nerozumie. "Strana SaS sa spojila s Hlasom s cieľom položiť demokratickú a antikorupčnú vládu. (..)Peter Pellegrini je dvojča Roberta Fica a jeho úmysly nie sú posunúť Slovensko dopredu, ale pozametať kauzy pod koberec a užívať si luxus. Myslel som si, že so stranou SaS sme stále na jednej lodi aspoň čo sa týka otázok hodnôt. Dnešok (štvrtok, pozn. red.) ma preto obzvlášť ľudsky sklamal," hovorí premiér.

SAS, NEROZUMIEM Strana SaS sa spojila s Hlasom s cieľom položiť demokratickú a antikorupčnú vládu. Namiesto toho, aby... Posted by Eduard Heger - predseda vlády SR on Thursday, December 1, 2022

Pridal sa aj Juraj Šeliga, ktorý sa dokonca týchto krokov obával ešte deň pred povestnou tlačovkou SaS, kde sa liberáli oficiálne prihlásili k stratégii odvolať vládu Hegera. "A ako dnes počúvam na parlamentných chodbách, uprostred tohto zápasu o spravodlivosť chce Richard Sulík a celá SaS spoločne s Hlasom, Smerom, Tarabom a Kotlebovcami odvolávať predsedu vlády Eduarda Hegera?! Pýtam sa, to naozaj chcú tak veľmi predčasné voľby, že sa spoja aj s “čertom, diablom”? Prečo?" pýta sa Šeliga.

Richard, kolegovia zo SaS, naozaj je to pravda? Chcete povaliť Hegerovu vládu?! ❗️Suchoba a Imrecze usvedčujú Brhela,... Posted by Juraj Šeliga on Wednesday, November 30, 2022

Sulík má svoje dôvody, popísal ich v blogu

Predseda liberálov má svoje dôvody a popísal ich aj v blogu. Začína ho pritom slovami o tom, že ho sklamalo prelomenie veta prezidentky pri prorodinnom balíčku spolu "s fašistami". "Žiaľ, táto vláda stratila dôvod na svoju existenciu. Škodí celému Slovensku. Dôvody sú konkrétne tieto: Predložený rozpočet je vysoko deficitný a neobsahuje výdavkové limity, ktoré sme EÚ prisľúbili, a za ktoré nám teraz hrozí krátenie peňazí z plánu obnovy. Predložený rozpočet zároveň zoberie obciam stovky miliónov eur. Za pomoci fašistov schválila vláda zdaňovanie dôchodkov pri jednorazovom výbere," vymenúva Sulík.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ramon Leško

Sulík okrem iného menuje aj zlyhanie pri migračnej kríze či "fatálne zlyhanie" v boji proti korupcii, ktorý bol hlavným dôvodom, prečo si vraj ľudia túto vládu zvolili. "Na podanie návrhu sme potrebovali 30 poslancov, a keďže nás je len 20, oslovili sme poslancov Hlasu, ktorí dodali 10 hlasov. Žiadne ďalšie dohody s nimi nemáme a takisto neoslovujeme žiadnych ďalších poslancov, nepresviedčame," vysvetľuje dianie v parlamente šéf SaS.

"Je jedno, ku ktorému scenáru dôjde, vždy to bude lepšie ako toto terajšie veľké trápenie," uzavrel Sulík.