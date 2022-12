Štatistický úrad SR zverejnil rozšírené výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov

Pripomenul, že prvé výsledky štatistický úrad prezentoval minulý december. Všetky rozšírené výsledky majú elektronickú podobu, sú interaktívne a nahradili papierové publikácie. "Interaktivita umožní používateľovi dostať sa k výsledkom rýchlejšie a hlbšie," doplnil predseda ŠÚ.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Štatistický úrad SR

"Multidimenzionálne tabuľky alebo rozšírené výsledky obsahujú komplexné údaje o obyvateľstve, ktoré sú medzi sebou vzájomne logicky kombinované," vysvetlila generálna riaditeľka sekcie sociálnych štatistík a demografie Ľudmila Ivančíková. Sú to demografické charakteristiky, ako pohlavie, vek, rodinný stav, štátna príslušnosť, ale napríklad aj počet živonarodených detí. "Sú to údaje, ktoré sú aj vypočítané, napríklad priemerný vek, mediánový vek, indexy veku či hustota obyvateľstva," doplnila.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Štatistický úrad SR

Údaje je možné sledovať na úrovni geografického členenia

"Medzi rozšírenými výsledkami sú ukazovatele alebo tabuľky, ktoré sa venujú problematike ekonomickej aktivity," povedala Ivančíková. Sú tam tabuľky, ktoré sa zameriavajú napríklad na údaje o národnosti, materinskom jazyku či náboženskom vyznaní a takisto dochádzku do zamestnania a školy, ako aj ich periodicita a spôsob dopravy. Údaje je možné sledovať na úrovni geografického členenia, ako regióny, kraje, okresy, obce a základné sídelné jednotky.

Rozšírené výsledky sú na webstránke v časti obyvatelia a následne si používateľ vyberie ukazovatele, s ktorými chce pracovať, a na základe toho nástroj ponúkne tabuľky. Práca potom pozostáva z troch základných krokov, prvým je výber územnej jednotky, uviedli predstaviteľky ŠÚ. Potom je možné vyberať a vyfiltrovať dimenzie. Rovnako nástroj umožňuje zobraziť percentuálne údaje, a to v rôznom vyobrazení tabuľky. "Základných tabuliek je takmer 100," vyčíslila Ivančíková. V detailných analýzach budú pokračovať v priebehu celého budúceho roka.

Údaje sú spravované aj do štvorcovej siete v rozmere štvorcový kilometer

Ďalšou formou šírenia výsledkov sú geopriestorové údaje, ktoré integrujú údaje s polohou, čiže s geografickými informáciami, vysvetlila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva Zuzana Podmanická. Na webovej stránke sčítania sú geopriestorové údaje pod každou záložkou, a teda sú za obyvateľov, domy aj byty.

Témy pre obyvateľov sú rozmiestnené do blokov, a to rozmiestnenie obyvateľstva, demografické charakteristiky, ekonomické a vzdelanostné charakteristiky, etnokultúrne charakteristiky a dochádzka. Podobne sú rozvrstvené aj údaje za domy a byty. Po vybratí územnej jednotky a kliknutí na ňu sa zobrazí vyskakovacie okno s podrobnejšími informáciami. Údaje sú spravované aj do štvorcovej siete v rozmere štvorcový kilometer, teda sú nezávislé od administratívneho členenia, čiže reforma územnej správy ich neznehodnotí, upozornila Podmanická.