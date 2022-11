Voľby 2022: Najvyšší správny súd SR eviduje celkovo 99 volebných žalôb

BRATISLAVA - Najvyšší správny súd (NSS) SR eviduje celkovo 99 volebných žalôb. V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí rozhoduje celkovo o 97 volebných žalobách. Pokiaľ ide o voľby do orgánov samosprávnych krajov, súd dostal dve žaloby na preskúmanie ich ústavnosti a zákonnosti. Informoval o tom hovorca súdu Michal Hajtol.

"Najvyšší správny súd SR o volebných žalobách rozhodne do 90 dní odo dňa ich doručenia," priblížil hovorca. Ako ďalej uviedol, najväčší počet žalôb je z Košického kraja, najmenej z Trnavského kraja. "Počet volebných žalôb je konečný a všetky sú už metódou náhodného výberu pridelené sudkyniam a sudcom NSS SR. Vo viacerých konaniach začali volebné senáty vykonávať aj procesné úkony," dodal.

Ak súd po preskúmaní zistí dôvodnosť žaloby, rozsudkom vyhlási voľby za neplatné, zruší napadnutý výsledok volieb alebo zruší rozhodnutie volebnej komisie a vyhlási za zvoleného toho, kto bol riadne zvolený. "Ak sa po preskúmaní zistí, že žaloba nie je dôvodná, súd ju zamietne," spresnil hovorca.

O ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy v minulosti rozhodoval Ústavný súd SR. "Ten v roku 2017, keď sa konali voľby do orgánov samosprávnych krajov, dostal šesť sťažností. V roku 2018 v súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí rozhodoval o 92 sťažnostiach," doplnil Hajtol. Hovorca ďalej priblížil, že volebné žaloby sa najčastejšie týkajú podozrenia z porušenia zákona pri sčítaní volebných hlasov, porušenia volebného moratória, či posúdenia neplatnosti hlasovacích lístkov.

Najviac žalôb budú volebné senáty riešiť z Košického kraja

Najviac volebných žalôb budú volebné senáty riešiť z Košického kraja (22 žalôb), nasleduje Prešovský (19 žalôb), Banskobystrický (15 žalôb), Žilinský (12 žalôb), Trenčiansky (12 žalôb), Nitriansky (deväť žalôb) a Bratislavský kraj (šesť žalôb). Najmenší počet žalôb je z Trnavského kraja (štyri žaloby).