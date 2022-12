Ostrý konflikt so známym vstupenkovým portálom: Židovská obec protestuje, propagovali koncert poslanca Ďuricu!

BRATISLAVA - Extrémizmus považujú za najväčšiu hrozbu súčasných dní a posledné kroky známeho portálu, ktorý sa venuje online predaju vstupeniek na podujatia, ich dostal do vývrtky. Reč je o židovskej obci na Slovensku, ktorej predseda je zhrozený z ich propagovania speváka a poslanca Ondreja Ďuricu. Na jeho podujatie totiž spomínaný portál predával lístky.

archívne video

Reč je o webe Ticketportal, ktorý propagoval vystúpenie Ondreja Ďuricu z hnutia Republika. Ten v minulosti pôsobil v Kotlebovej ĽSNS a jeho mimoparlamentné, "kultúrne" aktivity sú veľmi výrazne poznačené hudobným vystupovaním s neonacistickým podtónom. O Ďuricovej minulosti v tomto kontexte písal aj Nový čas.

Ozvala sa židovská obec, Ďuricove texty sú nebezpečné

Promo pre koncert poslanca sa značne sprotivilo skupine ŽIdia na Slovensku, ktorí formou statusu avizujú rázny protest a spoločnosti Ticketportal posielajú otvorený list. V Ďuricových textoch sa podľa predsedu Richarda Dudu často objavujú náznaky, ktoré majú blízko k bývalej strane za Nacistického Nemecka NSDAP.

""Naše staré vlajky budú visieť vysoko a tie, ktoré zvesíme, utopíme hlboko". Tento text piesne Armády bratov odkazuje na hymnu nacistickej NSDAP Die Fahne Hoch (Vlajky vysoko). Spieva ho poslanec Národnej rady a neonacistický spevák Ondrej Ďurica (hnutie Republika). Práve pri tejto osobe sa nemusí nikto báť žaloby za poškodzovanie dobrého mena. Okresný súd Bratislava II v máji 2018 rozhodol, že je možné nazývať Ďuricu neonacistickým spevákom, keďže sa od svojej minulosti v kapele Biely odpor nikdy nedištancoval," tvrdí Duda v prvých riadkoch listu.

Otvorený list spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. Vážení predstavitelia spoločnosti Ticketportal SK, s.r.o. „Naše... Posted by Židia na Slovensku on Sunday, December 4, 2022

Poslanca prirovnali ku Krylovi

Ďalšia vec, ktorú Duda portálu vyčíta, je popis udalosti tohto koncertu, kde Ticketportal vraj prirovnáva Ďuricu ku Karlovi Krylovi. "Je šokujúce, že v popise podujatia je aj zmienka o tom, že je Ďurica často prirovnávaný ku Krylovi. Je to nedôstojné a škandalózne prirovnanie, Karel Kryl sa musí v hrobe obracať. Sme si vedomí, že kultúra má veľmi širokú definíciu," ostro kritizuje Duda kroky portálu v statuse.

"Veríme, že vo Vašej reakcii na tento otvorený list nebude len strohé konštatovanie, že ste neporušili žiaden zákon. Mali by ste možno pravdu, ale zároveň by to bolo veľmi smutným svedectvom o stave našej spoločnosti," odkazujú v závere spoločnosti Ticketportál Židia na Slovensku.

O stanovisko sme požiadali aj samotnú spoločnosť.