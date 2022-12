Pomoc štátu domácnostiam s energiami bude v SR z krajín asi najvyššia, tvrdí analytik

"Vláda predstavila schému pomoci domácnostiam, ktorá je výrazne vyššia, než sa pôvodne predpokladalo a diskutovalo. To prirodzene znamená aj to, že cenovka za tieto opatrenia je zvýšená. Ešte skôr než pristúpime ku konečnému hodnoteniu, musíme počkať na bližšie technické detaily tohto návrhu, keďže nepoznáme spôsob, akým tieto ceny docielime," spresnil.

Podčiarkol, že spomínaných šesť miliárd eur môže byť vyčíslená hodnota pomoci. To však neznamená, že štátu vzniknú výdavky v tejto výške. "V každom prípade nás to pravdepodobne zaradí medzi krajiny s najvyšším podielom pomoci v energetickej kríze voči HDP," zdôraznil analytik.

"Ak by sme striktne vzali do úvahy percentá nárastu cien predstavené vládnymi predstaviteľmi, prinieslo by to asi polovičné zvýšenie cien energií, než sme predpokladali. Miera inflácie pre budúci rok by tak bola nižšia asi o 3 percentuálne body ruka v ruke s výrazným prorastovým impulzom do ekonomiky," podčiarkol.

Podľa Horňáka je však potrebné myslieť na to, že dlhodobá udržateľnosť verejných financií je najmä v prostredí uťahovania menovej politiky, globálneho spomaľovania rastu a zvýšenej neistoty čoraz dôležitejšia pre financovanie štátneho dlhu. "Nateraz sa preto držíme nášho odhadu deficitu v budúcom roku na úrovni 5,5 %," dodal Horňák. Na štvrtkovej tlačovej konferencii po rokovaní vlády premiér Eduard Heger (OĽANO) informoval, že domácnostiam by sa v budúcom roku mala cena plynu zvýšiť o 15 %, cena elektriny sa nezmení. O 15 % vzrastie aj cena tepla.

"V roku 2023 zostane cena elektriny stabilná a bez zmeny v porovnaní s rokom 2022," povedal Heger. Pokiaľ by domácnosti mali platiť cenu elektriny podľa regulovaných cien, nárast by bol podľa premiéra o 380 %. Pre plyn je nárast namiesto regulačným úradom vyrátaných 225 % iba 15-percentný. Priemerné zvýšenie ceny o 15 % platí podľa premiéra aj pre centrálne zásobovanie teplom. Heger dodal, že ak by štát nezasiahol, domácnosti by v budúcom roku zaplatili za energie o šesť miliárd eur viac.