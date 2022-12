Veľké problémy na Mikulcovom rezorte: ÚVO sa pustilo do ministerstva vnútra, porušili zákon pri utečencoch!

ÚVO definitívne potvrdil rozhodnutie o porušení zákona zo strany Ministerstva vnútra pod vedením včera odvolávaného Romana Mikulca. K porušeniu zákona malo dôjsť na jar tohto roka, kedy ministerstvo bez súťaže zazmluvnilo eventovú firmu Dustream, ktorá má väzby na členov strany hnutia OľaNO.

KRÍZA NEOSPRAVEDLŇUJE S vojnou na Ukrajine nastala utečenecká kríza na východnej hranici. Na jej zvládnutie prinieslo...

Firma blízka ministrovi Matovičovi a premiérovi Hegerovi

Ministerstvo s firmou podpísalo rámcovú zmluvu na 2,5 milióna eur. Firmu mal rezortu údajne odporučiť podnikateľ Július Slovák, ktorý sa priamo pozná s lídrom hnutia Igorom Matovičom a premiérom Eduardom Hegerom.

Tu došlo k pochybeniam

Podľa Rady ÚVO malo ministerstvo porušiť princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a princíp nediskirminácie hospodárskych subjektov.

Hovorkyňa rezortu vnútra, Mgr. Zuzana Eliášová poskytla stručné stanovisko: "Ministerstvo vnútra SR sa nestotožňuje so závermi predmetného rozhodnutia. Považuje ho za rozporné so zákonom aj skutkovým stavom a využije všetky právne prostriedky na jeho nápravu. Zmluva so spoločnosťou Dustream production s.r.o bola ukončená ku dňu 10.6.2022 a činnosti na východnej hranici momentálne ministerstvo zabezpečuje vlastnými kapacitami."