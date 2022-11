Poslanci schválili viacero zákonov: Prelety dronov nad vojenskými objektmi sa zakážu

BRATISLAVA - Pôsobenie Vojenského spravodajstva (VS) upraví nový zákon. V utorok ho schválili poslanci Národnej rady (NR) SR. Rezort obrany argumentuje, že po 28 rokoch viaceré ustanovenia doterajšieho zákona nezodpovedajú súčasným potrebám a aktuálnemu bezpečnostnému prostrediu. Legislatíva má zohľadniť aj nové bezpečnostné riziká vojenského i nevojenského charakteru, napríklad hybridné či kybernetické hrozby a útoky.

"Zmeny, ktoré návrh zákona prináša, precizujú a dopĺňajú úlohy a oprávnenia Vojenského spravodajstva a taktiež posilňujú kontrolu VS mechanizmami vnútornej i vonkajšej kontroly, čím vytvárajú právny základ pre adekvátne pôsobenie VS v spravodajskej komunite moderných demokratických štátov medzinárodného spoločenstva," uviedol rezort obrany.

V novom zákone pribudnú napríklad úlohy zamerané na hybridné hrozby a dezinformácie, radikalizáciu spojenú s terorizmom a extrémizmom aj spravodajskú podporu Ozbrojených síl SR. Špecifikuje sa tiež postavenie Centra pre kybernetickú obranu SR, jeho pôsobnosť, úlohy a zameranie. Zákon tiež vymedzuje okruh adresátov spravodajských informácií a stanovuje ich rozsah a účel, na splnenie ktorého sa získané spravodajské informácie týmto adresátom poskytujú. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. februára 2023.

Prelety dronov nad vojenskými objektmi sa zakážu

Prelety bezpilotných lietadiel, tzv. dronov, nad vojenskými objektmi a priestormi, ako aj vojenskými konvojmi a transportmi sa zakážu. V prípade porušenia budú môcť zakročiť profesionálni vojaci a vojenskí policajti. Za priestupok má hroziť pokuta do 500 eur, v blokovom konaní a rozkaznom konaní do 300 eur. Vyplýva to z novely zákona o Ozbrojených silách SR a Vojenskej polícii, ktorú v utorok schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

"Legislatívne úpravy sa navrhujú vzhľadom na nárast počtu nepovolených preletov bezpilotných lietadiel cez vzdušný priestor nad viacerými vojenskými objektmi," zdôvodnil rezort vnútra. V aktuálnej bezpečnostnej situácii ovplyvnenej konfliktom Ruska a Ukrajiny nevytvárajú podľa ministerstva vnútra platné zákony dostatočné podmienky na zabezpečenie ochrany pred nežiaducou činnosťou dronov.

Bezpilotné lietadlá bude zakázané používať do výšky 120 metrov nad úrovňou zeme alebo do výšky hornej hranice príslušnej časti obmedzeného vzdušného priestoru zriadeného na ich ochranu v prípade vojenských objektov a priestorov, ktoré sú označené zákazom fotografovania. Hranica 120 metrov má platiť aj pri vojenských konvojoch a transportoch presúvajúcich sa po trase, ktorá bola zverejnená na webe ministerstva obrany. Výnimku bude udeľovať ministerstvo obrany. Profesionálni vojaci aj vojenskí policajti budú mať oprávnenie prerušiť činnosť bezpilotného lietadla. Zákon má byť účinný od 1. februára 2023.