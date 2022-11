V integrovanom záchrannom systéme by mohli nastať zmeny

Galéria fotiek (1) Minister vnútra Roman Mikulec

BRATISLAVA - Integrovaný záchranný systém by sa mohol dočkať zmien. Posilniť by sa mala pôsobnosť Ministerstva vnútra (MV) SR na strategickej úrovni riadenia a koordinácie jednotlivých zložiek. Policajný zbor by sa mal začleniť medzi základné záchranné zložky tohto systému. Novela by mala umožniť vznik integrovaných bezpečnostných centier. Zaviesť by sa mohlo i vytvorenie mechanizmu akreditácie ostatných záchranných zložiek. Vyplýva to z novely, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok posunuli do druhého čítania.