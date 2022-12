Dronom patrí budúcnosť: Na Slovensku vládne chaos a anarchia, má sa to zmeniť

BRATISLAVA - Biznis budúcnosti. Trh s dronmi už dnes generuje miliardy a to sa zatiaľ využívajú väčšinou len na filmárske účely. O pár rokov však môžu bez problémov doručovať poštu či jedlo. Na Slovensku ale zatiaľ ich prevádzka nie je dostatočne regulovaná a chýba aj register ich užívateľov. Čoskoro sa to ale všetko zmení. Legislatívu, ktorá spôsobí revolúciu v letectve už pripravujú na ministerstve dopravy.

Šéf rezortu Andrej Doležal hovorí, že na Slovensku mesačne vzlietne do vzduchu asi 20 tisíc dronov, no štát v podstate ich pohyb nijakým spôsobom nereguluje. Chýba totiž register užívateľov, ktorý od členských štátov požaduje aj Brusel.

Slovensko je pritom poslednou krajinou, ktorá ho ešte nemá. To by sa ale malo v najbližších mesiacoch zmeniť, Doležalovo ministerstvo pripravuje nový letecký zákon, ktorý so sebou prinesie viaceré významné novinky.

Jednou z nich je tzv. U-space, čiže akési pravidlá premávky vo vzdušnom priestore. „Tak ako autá na cestách potrebujú usmerniť dopravnými značkami a predpismi, aby nevznikali nehody a premávka bola bezpečná, podobné pravidlá by mali vzniknúť aj pre nebo,“ povedal minister dopravy a výstavby Andrej Doležal.

Ak poslanci v parlamente návrh schvália, na Slovensku budú môcť spoločnosti využívať drony napríklad pri doručovaní pošty, donášku jedla, v poľnohospodárstve pri postrekovaní polí ale aj v zdravotníctve pri transporte krvi či ľudských orgánov. Hoci to znie ako scifi ide o realitu.

„V zahraničí sa drony postupne začínajú využívať v rôznych segmentoch pri každodenných činnostiach, a to je len zlomok toho, kde je ich potenciál. Môžu poslúžiť v zdravotníctve, v priemysle alebo poľnohospodárstve. Zavedenie vzdušného priestoru U-space a poskytovateľa manažmentu riadenia prevádzky dronov zvýši bezpečnosť a výrazne prispeje k širokej implementácii dronov pre potreby spoločnosti,“ hovorí Marek Košuda z Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Štát uvažuje nad možnosťou, že pri novinke využije aj unikátnu technológiu blockchain, ktorá umožní spätne kontrolovať všetky transakcie v systéme, bez možnosti zmeny. Experti o nej hovoria ako o technológii pravdy: „Predstavte si to ako digitálnu stopu, ktorú spätne nedokáže zmeniť ani zadávateľ U-space implementácie, v tomto prípade štát. Čiže neexistuje žiaden priestor na špekulácie alebo dohody,“ hovorí švajčiarsky odborník na blockchain zo spoločnosti Decent AG Helmut Kaufmann.

Zákon o civilnom letectve ešte z roku 1998 od základov prekopali, zamerali sa na bezpečnosť vo vzduchu a špeciálne práve na spomínané drony. Materiál už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním a v parlamente o ňom budú poslanci hlasovať v najbližších mesiacoch.

Významnou novinkou bude aj register používateľov dronov. Štát tak bude mať prehľad o tom, kto všetko dron vlastní. „Len nad Bratislavou máme mesačne asi 3-tisíc preletov dronu, regulovaných je ale iba 6%. Je teda jasné, že potrebujeme novú legislatívu, nové nástroje pre reguláciu“, vysvetľuje predseda Dopravného úradu Pavol Hudák.

O tom, že drony majú obrovský komerčný potenciál, svedčia aj odhady svetových leteckých autorít, podľa ktorých že ročne sú ročné tržby za prácu dronom na úrovni 5 miliárd dolárov a v budúcnosti budú tieto príjmy len stúpať.