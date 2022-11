Štát chce podporiť dobrovoľníctvo: Organizácie majú získavať dotácie

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Organizácie pracujúce s dobrovoľníkmi by mohli dostávať dotácie z rozpočtu Ministerstva vnútra (MV) SR. Podmienkou bude získanie akreditácie, ktorá má slúžiť aj ako značka kvality. Vyplýva to z novely zákona o dobrovoľníctve a ďalších zákonov, ktorú v utorok posunuli poslanci Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.