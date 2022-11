Dátoví analytici majú plnú náruč dobrých správ: Pozrite sa na tieto ceny, TOTO je dôvod, prečo stále klesajú

Analytici z organizácie Dáta bez pátosu cez víkend prišli s vysvetlením klesajúcich cien pohonných hmôt. Aktuálne má benzín hodnotu 1,62 €, ropa 1,75 €, pričom cena oboch hmôt klesá celý november a ešte bude klesať. Analytici predpokladajú, že cena benzínu čoskoro klesne pod 1,60 € a nafta pod 1,70 €. Vysvetľujú, že je za tým silnejšie euro a lacnejšia uralská ropa. K tomuto trendu pomáha tiež lacnejší plyn a elektrina na výrobu palív.

Vývoj cien palív

Analytici na sociálnej sieti tvrdia, že vývoj na trhoch s ruskou ropou ukazuje, že jej cena je na minime tohto roka. „2021 končila na $77 za barel, rok 2022 začala na $81 za barel. Maximum bolo $98, ale v apríli spadla na $71 za barel a teraz sme konečne na MINIME v tomto roku: pod $67 za barel.“ Dodáva, že ide o týždenné priemerné ceny.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu

Grafy ukazujú vývoj cien palív na čerpačkách v týždňových priemeroch, ceny benzínu vo všetkých krajinách v regióne klesajú. „Z maxima 1,95 sme dole o 34 centov, na 50 litrovej nádrži to robí skoro 20 Euro. Nafta sa zo špičky 1,95 eur za liter dostala nižšie už o 20 centov.“ Analytici dodávajú, že rozdiel medzi cenou benzínu a dieselu bude nemalý, ale klesá a bude klesať.

Vzhľadom na pokles odberu ruskej uralskej ropy v kombinácii s poklesom cien výrazne klesne aj príjem Ruska z vývozu ropy do Európskej únie. Pri dennom vývoze Ruska v objeme 5-6 mil. barelov robí pokles z tohtoročného maxima o $30 na barel mínus viac ako $150 miliónov dolárov denne. To je týždenne miliarda USD do mínusu z vývozu ruskej ropy, opísali Dáta bez pátosu.

Dodávajú, že pri Rusku je nutné rátať s tým, že odhady nákladov na ťažbu ropy sa pohybujú podľa miesta a druhu ložiska od 22 do 65 dolárov za barel. Pri niektorých ložiskách je zisk pri dnešnej cene $65-$70 minimálny. Ide o dlhodobé dáta, avšak to, že Rusko začne zarábať na rope výrazne menej, analytici dlhodobo predpovedajú. Stále je však jeho príjem $10 miliárd mesačne, pri dennom exporte 5-6 miliónov barelov, teda asi 350-400 mil. dolárov denne.