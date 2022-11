Motoristi sú vo vytržení: Ceny na čerpačkách aj naďalej kontinuálne klesajú, pozrite sa na tie sumy!

Galéria fotiek (7) Ceny pohonných hmôt sa na čerpacích staniciach pohybujú v priemere na 1,7 eura za liter.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

BRATISLAVA - Niekoľko dní uplynulo od vtedy, čo sme na trhu s pohonnými hmotami pozorovali len kontinuálny nárast, no teraz to vyzerá, že sa situácia skutočne láme. Zvestovanie zatiaľ dobrých správ prichádza po bežnej obhliadke cien benzínu na čerpacích staniciach, ktoré aj v praxi, síce pomaly, ale isto idú každým dňom dole. Tie už niekoľký týždeň po sebe klesajú na prijateľnejšie hodnoty, z čoho budú mať určite slovenskí motoristi úsmev na perách. Takto to vyzerá v teréne!