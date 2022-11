Slováci privítajú december v zamračenom garde: Podľa PREDPOVEDE nás čaká oblačný týždeň, snehové vločky zrejme počkajú

BRATISLAVA - Zdá sa, že dáždniky či nepremokavé bundy necháme na tento týždeň odložené. Tento týždeň si na nás počasie nič prekvapivé nevymyslí, možno okrem vyššie položených miest, kam už snehové prehánky chodia na návštevu. S príchodom decembra však ešte nie je isté, či ich môžeme očakávať na celom území. Počasie bude na celom Slovensku zväčša oblačné, od 2 do 9 stupňov Celzia, so slabým vetrom.

Pondelok

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk

Od severovýchodu bude na Slovensko zasahovať okraj tlakovej výše. Vo vyšších hladinách ovzdušia nachádzať nad rozhraním Poľska, Slovenska a Ukrajiny stred tlakovej níže. Bude oblačno až zamračené, hmlisto, prechodne aj menej oblačnosti, so slabým juhovýchodným vetrom v západnej polovici územia.

Najvyššia denná teplota 1 až 6 stupňov Celzia. Najteplejšie bude v Nitre a Bratislave, kde bude 7°C, o štyri stupne menej bude v Banskej Bystrici.

Utorok

Do karpatskej oblasti bude od severovýchodu bude zasahovať okraj mohutnej

tlakovej výše so stredom nad západným Ruskom. Vo vyšších hladinách ovzdušia nad Poľskom nachádzať stred tlakovej níže. Bude polooblačno až oblačno, so slabým premenlivým vetrom, ojedinele, sa cez deň môžu vyskytnúť snehové prehánky.

Najvyššia denná teplota 3 až 7, na severe miestami okolo 1 stupňa Celzia. Najteplejšie bude opäť v Nitre so 7°C, Bratislave a Trnave 6°C, chladnejšie bude v Prešove, kde budú 4°C či Banskej Bystrici, kde bude ešte o stupeň menej. Na severe a východe bude slnečno.

Streda

Streda bude patriť k teplejším dňom tohto týždňa. Ako v utorok, tak aj v stredu bude od severovýchodu do karpatskej oblasti zasahovať okraj mohutnej tlakovej výše so stredom nad západným Ruskom. Čaká nás jasno až polooblačno, miestami hmla, ojedinele slabé zrážky.



Najvyššia denná teplota 2 až 8 stupňov Celzia, najchladnejšie bude tentoraz v Bratislave.

Štvrtok

Vo štvrtok medzi tlakovou výšou nad východnou Európou a tlakovou nížou nad Stredomorím

k nám bude najmä vo vyšších hladinách od východu prúdiť teplejší vzduch. Bude jasno až polooblačno, miestami hmla alebo nízka oblačnosť.

Najvyššia denná teplota 2 až 8 stupne Celzia, ojedinele aj chladnejšie. Najchladnejšie bude v Banskej Bystrici, kde bude okolo 3°C.

Piatok

Na záver pracovného týždňa do našej oblasti bude od juhozápadu zasahovať plytká brázda nízkeho tlaku. Bude oblačno až zamračené, hmlisto. Miestami mrholenie alebo slabý dážď, na horách aj sneženie či poľadovica.

Najvyššia denná teplota 1 až 9 stupňov Celzia, najvyššia teplota bude v Nitre, najnižsia v Banskej Bystrici.