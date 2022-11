Zima sa blíži: Aké počasie si pre nás nachystala Perinbaba tento rok? Veľká zmena koncom týždňa, pozor na sneženie!

BRATISLAVA - Zima sa blíži, počasie sa čoraz viac mení a teploty sú čoraz nižšie. Aj to je prax posledných dní na Slovensku. Hmly sú už na dennom poriadku, rovnako aj nízke teploty a podľa predpovedí meteorológov by k zlepšeniu nemalo dôjsť, skôr naopak. Aká však bude zima? Meteorológovia vydali nové informácie, ktoré mnohých zrejme nepotešia!

Ráno a v noci hmla, cez deň zvyčajne slnko, no chladno. Aj takto by sa dalo popísať počasie posledných dní. Babie leto je definitívne preč a zima sa nezadržateľne blíži. Tomu nasvedčuje aj fakt, že denné teploty sa zvyčajne nevyšplhajú vyššie ako na 10 stupňov Celzia. Nočné pritom padajú pomaly k bodu mrazu.

Archívne VIDEO Do Bratislavy zavítala zima a Perinbaba

Najnižšia teplota, mínus päť stupňov Celzia, bola v noci z nedele (13. 11.) na pondelok na popradskom letisku. Staničný rekord bol v roku 1983, a to mínus 15,3 stupňa Celzia. Chladnejšie bolo počas tejto jesene 21. októbra. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti.

"V noci z nedele na pondelok sa nízka oblačnosť a hmly vyskytovali len miestami a v horských dolinách boli pri slabom vetre alebo bezvetrí vhodné podmienky na výraznejší pokles teploty vzduchu," priblížili meteorológovia. Po prechodnom zmiernení nočných mrazov v najbližších dňoch to vyzerá podľa SHMÚ na ich opätovné zosilnenie v závere týždňa. Nasledujúcu noc ešte teplota klesne v dolinách na približne mínus štyri stupne Celzia.

Viete kde dnes bolo najchladnejšie? V noci z nedele na pondelok sa nízka oblačnosť a hmly vyskytovali len miestami a v... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Sunday, November 13, 2022

S príchodom druhej polovice novembra sa však čoraz viac aktualizujú numerické predpovede, ktoré predpovedajú, aká zima nás čaká. Posledná aktualizácia prišla len pred pár hodinami a z nej je zrejmé, že nás žiadna tuhá zima nečaká. Podľa prognózy Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia bude totiž zima, rovnako ako leto či jeseň, teplotne nadpriemerná. Informuje o tom portál imeteo.sk.

Z hľadiska mesiacov by december mal byť v našej oblasti o zhruba 1 stupeň Celzia teplejší, ako je dlhodobý priemer. Naopak, v januári by mali byť teploty, ktoré sa budú najviac približovať dlhodobému priemeru. Následne február bude opäť najteplejším mesiacom zimy, pričom priemerná teplota by mala byť až o 1,5 stupňa vyššia, ako je bežné. Z hľadiska zimy ako celku, ktorá sa ráta od 1. decembra do 28. februára, by mala byť na Slovensku teplota v priemere +0,5 až +1 °C vyššia, ako je bežné.

Galéria fotiek (2) Zdroj: ECMWF

Prognózu Európskeho centra potvrdzuje aj americký model CFS, ktorý očakáva, že v zime bude teplota vyššia zhruba o jeden stupeň oproti normálu. Okrem toho sa však očakáva aj to, že abnormálne teplo bude aj počas jari.

Čo sa týka zrážok, tak tie budú podľa prognóz odborníkov priemerné. Čiže, očakáva sa, že bude snežiť aj v nižších polohách, avšak snehovej pokrývky sa zrejme v najnižších polohách Slováci nedočkajú. A to z dôvodu, že zrážky v týchto oblastiach budú skôr dažďové, ako snehové. Z hľadiska teplôt sa očakáva, že v mestách a obciach sa budú pohybovať od -2 do 5 stupňov Celzia. Neočakáva sa ani to, že by do našej oblasti prišla vlna extrémne mrazivého počasia.

Veľká zmena koncom týždňa

Koncom tohto týždňa môže nasnežiť v nižších polohách Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informuje na sociálnej sieti. "Je zvýšená pravdepodobnosť, že minimálne na severe územia sa prechodne aj v nižších polohách vyskytne sneženie alebo dážď so snehom a maximálna denná teplota vzduchu tam bude len v intervale od nula do päť stupňov Celzia," uviedol SHMÚ. Priblížil, že zmenu počasia prinesie tlaková níž, ktorá sa začne prehlbovať najprv nad Pobaltím, neskôr bude prehlbovanie pokračovať nad východnou Ukrajinou a ukrajinsko-ruským pohraničím.

"Po jej zadnej strane bude najmä nad Poľsko a Ukrajinu prúdiť od severovýchodu studený vzduch. Časť tejto vzduchovej hmoty pretečie aj cez karpatský oblúk a dostane sa nad naše územie," spresnili meteorológovia s tým, že najviac studeného vzduchu sa dostane nad sever Slovenska. V nedeľu (20. 11.) sa prehĺbi aj tlaková níž nad Stredomorím a po jej prednej strane k nám najmä vo vyšších vrstvách ovzdušia začne prúdiť teplejší a vlhší vzduch. "Nad našou oblasťou sa v týchto dňoch bude vlniť výrazné teplotné rozhranie," doplnil SHMÚ s tým, že neurčitosť v predpovedi na záver týždňa je vzhľadom na vyššie opísanú synoptickú situáciu veľká.