Koniec príjemného počasia! Európu zasiahnu nízke teploty, búrky aj krupobitia: Platí aj výstraha pred tornádom

Dnes v noci prenikol do Európy studený fromt, ktorý sa bude pomaly presúvať smerom na východ. Okrem toho sa bude v oblasti Stredozemného mora tvoriť tlaková níž, ktorá prinesie ešte ďalšie zhoršenie. Ako informujú meteorológovia, v najbližších hodinách sa očakáva zlé počasie najmä v Alpách, kde má napadnúť od 30 do 60 cm snehu. V nižších polohách sa očakáva množstvo zrážok, platí to najmä pre Švajčiarsko, Taliansko, Rakúsko, ale aj Nemecko (60 l/m2). Sprievodným javom má byť silný vietor.

Na Slovensku sa v najbližších dňoch očakáva príchod väčšieho počtu zrážok. Už dnes má na západe krajiny spadnúť 30 mm. Studený front nás neminie, aj v nižších polohách prichádza čas na vyťahovanie zimného oblečenia.

Záplavy a výstraha pred tornádom

Najhoršie je na tom momentálne Taliansko. V Stredomorí vyčíňali v noci búrky a blýskalo sa takmer stále. Podľa údajov meteorológov tu spadlo vyše 50-tisíc bleskov. Záplavy postihli mestá v Ligúrii a Lombardsku. Vo Veľkej Británii zúrila začiatkom týždňa búrka Claudio. Niektoré londýnske štvrte sú zostali pod vodou.

Podobné javy sa dajú očakávať aj na neďalekej Malte. Zmena nastane už v sobotu nadránom. V oblasti platí dokonca výstraha pred možným vznikom tornád. Keďže krajina sa nachádza na ostrove, meteorológovia varujú aj pred nebezpečenstvom prívalových vĺn.

Alpy pod snehom

V Karnských Alpách, ktoré ležia na hranici medzi Rakúskom a Talianskom, budú zrážky ešte výdatnejšie a môže napršať až 150 l/m2. Navyše bude fúkať aj veľmi silný vietor, ktorý môže spôsobovať chaos najmä na cestách.

Najviac snehu sa počas dnešného dňa zhromaždí na hlavnom alpskom hrebeni, kde napadne 30 až 60 centimetrov čerstvého snehu. V nižších polohách už prší, pričom za celý deň môže spadnúť veľké množstvo zrážok. V oblasti je vyhlásené nebezpečenstvo pred záplavami.